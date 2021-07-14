«Врач приедет, когда помрешь»: Больные коронавирусом неделями ждут ковидную бригаду из ЦГБ Бердска, лечась по интернету
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«Врач приедет, когда помрешь»: Больные коронавирусом неделями ждут ковидную бригаду из ЦГБ Бердска, лечась по интернету

12:38:277/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Nso.ru
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За полтора года пандемии ничего не изменилось. "Зашкаливающие цифры статистики — по лежащим в ковидных госпиталях, тяжелым случаям и смертности. Все алгоритмы прописаны и отработаны. Только нигде не указывают время, когда врач должен приехать — через день или через две недели".

Перове условие при подозрении на ковид - вызвать ковидную бригаду на дом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Коронавирус гуляет по Бердску уже почти полтора года. Казалось бы, алгоритмы взаимоотношений заразившихся ковидом пациентов и больницы должен быть отработан до автоматизма. Но бердчане по-прежнему сталкиваются с проблемами.

- Подскажите пожалуйста, у нас в Бердске везде сейчас так: заболеваешь ковидом и никто не приезжает, не осматривает, не выписывает лечение? Ухудшение идет уже неделю и тишина. «Нет врачей», - один ответ! Ковидная бригада вообще не отвечает, до заведующей поликлиникой и главврача просто не дозвониться - не отвечают. Что делать? Куда бежать? - с криком души написала Лера в местном интернет-сообществе.

Ее тут же поддержали горожане, рассказавшие свои истории общения с горбольницей. Многие дают советы по лечению коронавируса в домашних условиях. Хотя все прекрасно понимают, что назначить протокол лечения вправе только врач. Тем более, что даже обычные антибиотики в аптеке можно купить только по рецепту. А про бесплатные препараты от коронавирусной инфекции, обещанные правительством, уже все забыли.

Результат - положительный

Свою коронавирусную историю «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Анна. Она прошла вакцинацию перед отпуском. Но привезла ковид из Санкт-Петербурга. По возвращении домой она почувствовала недомогание на третий день. Затем обнаружила у себя все симптомы коронавируса — высокая температура, болит горло, кашель, заложен нос, стало трудно дышать, начались головные боли и в груди, пропало обоняние.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Анна сдала тест на ковид в частной клинике (купила набор для тестирования и по инструкции сделал все манипуляции дома). В медорганизации ей пообещали, что лаборатория сама сообщит в Роспотребнадзор о положительном тесте. После этого с ней якобы должны связаться медики и назначить план лечения.

- Через сутки мне позвонили и сообщили результат — положительный анализ на ковид. Естественно, никакого звонка из больницы я не дождалась и начала сама звонить в ЦГБ по всем телефонам, которые есть на сайте горбольницы. Телефоны регистратуры и многоканальные «временно недоступны». На третий день дождалась ответа сall-центра. Вежливая девушка записала все мои данные, пообещав, что ко мне приедет ковидная бригада. Пока никто не приехал, жду, - поделилась Анна.

Сам себе врач

Все это время она лечилась сама: у знакомых остались лекарства после лечения коронавируса, по их протоколу она и принимала лекарства.
- Видимо, это меня спасло. И то, что есть прививка. За 10 дней без правильного лечения можно 100 раз умереть. Ладно, мне было кому помочь. Но я вообще не представляю, как выживают люди, которые не могут дозвониться до больницы и дождаться медиков. А идти к врачу нельзя — это преступление, особенно, если есть подтвержденный диагноз «коронавирус». Думаю, что еще и из-за такой неповоротливой системы здравоохранения, которая оставляет человека один на один со смертельно опасной болезнью, у нас зашкаливающие цифры статистики — и по лежащим в ковидных госпиталях, и по тяжелым случаям, и по смертности. Все алгоритмы прописаны и отработаны. Только нигде не указывают время, когда он должен приехать — через день, через две недели или когда помрешь. Прошлым летом была аналогичная ситуация. Дочь месяц ждала приезда врача после положительного теста. Позвонили о приезде за день до получения отрицательного результата после лечения, назначенного в платной клинике. Это издевательство над людьми. А ведь прекрасно известно, что ковид сопровождается разного рода стрессами. И оставлять больных людей надолго без должной медицинской помощи, по-моему, это тоже преступление.

Невыполнимые советы ЦГБ и Роспотребнадзора

На официальном сайте Бердской ЦГБ размещена информация о том, как должен действовать человек в подтвержденным ковидом и подозрением на него.
«Вызов врача на дом производится по единому телефону "124" или по телефону регистратуры поликлиники: 8 (38341) 2-18-81 и многоканальному телефону: 8 (38341) 3-04-73. Телефоны Call-центра: взрослое поликлиническое отделение: 8 (38341) 5-56-10
детское поликлиническое отделение: 8 (38341) 5-56-01», - говорится в сообщении.

Наберитесь терпения, чтобы дозвониться. Но удача вовсе не означает, что к вам скоро приедет ковидная бригада.

Свои советы о том, что делать в случае заболевания коронавирусной инфекцией, дает и Роспотребнадзор. В ведомстве отмечают, что скрыть данные тестирования не получится. Оно выполняется в лабораториях, аккредитованных Минздравом и Роспотребнадзором. В эти инстанции незамедлительно отправляют сведения о выявленных инфицированных. Бригада медиков в специальной экипировке выезжает на дом к больному, где и определяется последующий алгоритм действий.

Алгоритм действий при положительном результате ПЦР
Вызов участкового врача на дом;
Участковый выдает больничный лист на две недели;
Переход на самоизоляцию;
По прошествии двух недель больничный закрывается при условии двух отрицательных ПЦР тестов.

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Симптомы коронавируса - высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Что делать семье, где появился зараженный коронавирусом?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.

На немедленном вызове врача при признаках ковида настаивают и в рекомендациях минздрава Новосибирской области.

«Что делать, если... Обратиться к врачу. Не заниматься самолечением», - сказано на официальном сайте ведомства.

Минздрав России еще в 2020 году разработал методические рекомендации для медицинских организаций для взаимодействия с коронавирусными больными.

«Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому в случае отсутствия клинических проявлений заболеваний или легком течении заболевания (температура тела менее 38,5°С, частота дыхательных движений (далее - ЧДЛ) менее 30 движений в минуту, насыщение крови кислородом по данным пульеоксиметрии более 93%, для детей - 95% и более).

1. Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 при легком течении заболевания рекомендуется назначать лечение в соответствии с временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Пациент с легким течением заболевания должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5°С, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение насыщении крови кислородом по данным
пульсокеиметрии менее 93%), а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.

3. Лица, проживающие с пациентом с легким течением заболевания в одном помещении, должны быть проинформированы о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в другом месте.

4. Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть проинформированы о том, что нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 УК РФ.

5. Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть обеспечены информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушнокапельным и контактным путем.

6. В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформляется согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пациент с положительным результатом теста на COVID-19 подлежит госпитализации при наличии одного из следующих обстоятельств:
совокупности двух и более признаков на фоне лихорадки - температура тела более 38,5°С, ЧД 30 и более движений в минуту, насыщение крови кислородом по данным пульсокеиметрии менее 93%;

легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше 65 лет или имеются симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), беременностью».

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От редакции

Что делать больным, к которым долго не приходит врач?

Аноним, 14 июля 2021 12:52:07
Сегодня ко мне приехала ковидная бригада спустя 2.5 недели после положительного тэста на корону, при этом я 12,07 уже сдал повторный мазок в поликлинике 2. И какое же их было удивление что я уже не болею. Но на этом история сегодня не закончилась, через 2 часа после первой бригады приехала вторая бригада ко мне чтобы взять мазок и о первой бригаде они даже не знали что они уже были, им я тоже объяснил что мазок я уже сдал 12.07. Из этого всего следует что организации медиков нет ни какой, при этом ковидную бригаду гоняют по ложным вызова, а ведь потраченное время на меня они могли потратить на действительно нуждающимся больным людям. Дело в том что я их даже не вызывал так как у меня даже температуры небыло
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Аноним, 14 июля 2021 1:04:43
Сегодня ко мне приехала ковидная бригада спустя 2.5 недели после положительного тэста на корону, при этом я 12,07 уже сдал повторный мазок в поликлинике 2. И какое же их было удивление что я уже не болею. Но на этом история сегодня не закончилась, через 2 часа после первой бригады приехала вторая бригада ко мне чтобы взять мазок и о первой бригаде они даже не знали что они уже были, им я тоже объяснил что мазок я уже сдал 12.07. Из этого всего следует что организации медиков нет ни какой, при этом ковидную бригаду гоняют по ложным вызова, а ведь потраченное время на меня они могли потратить на действительно нуждающимся больным людям. Дело в том что я их даже не вызывал так как у меня даже температуры небыло
0
0
Ответить
Аноним, 14 июля 2021 1:13:38
А нельзя хотя бы на пол дня привлекать врачей из платных клиник. Ну они же давали клятву Гиппократа спасать жизни людей. А сейчас получается город задыхается, врачей нет, все терапевты сидят в платных клиниках, где ковид не лечат. Ну пусть хотя бы по пол дня сидят в обычных больницах и помогают. Либо пусть в платных клиниках организуют "красные зоны" и принимают больных с ковидом.
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