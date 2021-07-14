Актер Эдриан Броуди на камеру поцеловался с бывшей женой Вайнштейна

Известный американский актер Эдриан Броуди недавно посетил премьеру фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» в Каннах. На показ он пришел под руку с бывшей женой Харви Вайнштейна Джорджной Чапман.
Отметим, что слухи об их романе начались еще в минувшем году. А не так давно они вместе появились на кинофестивале в Нью-Йорке. Но сейчас они держались более свободно и даже поцеловались на камеры. При этом Броуди прихватил с собой телефон и делал селфи с возлюбленной на красной дорожке.
Напомним, Чапман прожила в браке с Вайнштейном 11 лет и развелась с ним в 2017 году, когда режиссера обвинили в сексуальных домогательствах. Он получил за это 23 года тюрьмы, а бывшая жена – 20 миллионов долларов.