Актер Эдриан Броуди на камеру поцеловался с бывшей женой Вайнштейна
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Актер Эдриан Броуди на камеру поцеловался с бывшей женой Вайнштейна

12:15:507/14/2021Фото: Инстаграм
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Слухи об их отношениях ходят с прошлого года.

Броуди поцеловал Чапман на камеру


Известный американский актер Эдриан Броуди недавно посетил премьеру фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» в Каннах. На показ он пришел под руку с бывшей женой Харви Вайнштейна Джорджной Чапман.

Отметим, что слухи об их романе начались еще в минувшем году. А не так давно они вместе появились на кинофестивале в Нью-Йорке. Но сейчас они держались более свободно и даже поцеловались на камеры. При этом Броуди прихватил с собой телефон и делал селфи с возлюбленной на красной дорожке.

Напомним, Чапман прожила в браке с Вайнштейном 11 лет и развелась с ним в 2017 году, когда режиссера обвинили в сексуальных домогательствах. Он получил за это 23 года тюрьмы, а бывшая жена – 20 миллионов долларов.

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