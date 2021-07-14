В Бердске нашли почти 2 000 зараженных коронавирусом. Новые данные за сутки на 14 июля 2021
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В Бердске нашли почти 2 000 зараженных коронавирусом. Новые данные за сутки на 14 июля 2021

12:23:017/14/2021Фото: pixabay
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За прошедшие сутки взято 511 тестов на вирус.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 14 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 387 горожан. За прошедшие сутки взято 511 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1 875 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1 996 случаев коронавирусной инфекции.

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