Когда Илья в воду писает? Ильин день-2021: Дата и главные приметы праздника

Купальный сезон у наших предков славян всегда начинался на Ивана Купалу, а заканчивался на Ильин день. Такое название дали празднику в народе, а в православном календаре это день памяти ветхозаветного пророка Илии.
Празднуется он всегда в одну дату - 2 августа - и в народе с ним связаны свои правила, традиции и приметы. Их старались соблюдать, чтобы не навлечь на себе гнева строго пророка. Дело в том, что его отождествляли с богом Перуном, и считали, что это именно он повелевает дождем, громом и молниями, что он может устроить пожар, послав молнию в дом или убить молнией человека, в которого, по мнению людей, вселился бес. Считалось, что душа такого человека сразу попадает в рай - ведь убить пророк хотел не его, а нечистого, который овладел его душой.
Если к этому дню стояла засуха, то Илью молили о дождях, а если начиналась гроза, то с почтением закрывали все окна и двери, выгоняли из дома кошек и собак на улицу, а сами усердно молились, чтобы молния не угодила в дом.
Сегодня было принято для оздоровления умываться дождевой или родниковой водой. Очень благоприятными сегодня считалась сбор меда и воска. Собранный сегодня мед обладал особыми целительными свойствами.
Запреты на Ильин день
2 августа всегда считался днём, когда пророк Илья гневается и гоняет темные силы. Вечером закрывали все окна и двери, чтобы никто не мог проникнуть в дом.
Сегодня запрещалось тушить пожары, которые начались от молнии в этот день. Пожары считались небесными, а их тушение - грехом.
С этого дня строго запрещалось купаться в озёрах и реках. Считалось, что вся нечисть прячется на дне водоёмов и может утащить человека на дно.
Погодные приметы тоже запрещали купание. С этого дня вода в природных водоемах начинала цвести и неприятно пахнуть. К тому же ночные температуры были уже довольно низкими, а дневное тепло не способно было прогреть воду до той комфортной температуры, в которой можно купаться.
Приметы 2 августа
Сильный дождь на 2 августа обещал богатый урожай зерновых.
Попасть в этот день под дождь было благоприятной приметой, это обещало здоровье на целый год.
Чем жарче стоял день, чем была более высокой вероятность пожара.
Работать в Ильин день запрещалось, считалось что так можно навлечь на себя недовольство пророка.