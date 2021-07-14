Когда Илья в воду писает? Ильин день-2021: Дата и главные приметы праздника
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Когда Илья в воду писает? Ильин день-2021: Дата и главные приметы праздника

3:20:297/14/2021Фото: Храм преподобных Зосимы и Савватия
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С этого дня вода в водоемах начинала цвести и неприятно пахнуть. Ночные температуры были низкими, а дневное тепло не способно было прогреть воду до той комфортной температуры, в которой можно купаться.

пророк Илия
Это один из самых почитаемых ветхозаветных пророков

Купальный сезон у наших предков славян всегда начинался на Ивана Купалу, а заканчивался на Ильин день. Такое название дали празднику в народе, а в православном календаре это день памяти ветхозаветного пророка Илии.

Празднуется он всегда в одну дату - 2 августа - и в народе с ним связаны свои правила, традиции и приметы. Их старались соблюдать, чтобы не навлечь на себе гнева строго пророка. Дело в том, что его отождествляли с богом Перуном, и считали, что это именно он повелевает дождем, громом и молниями, что он может устроить пожар, послав молнию в дом или убить молнией человека, в которого, по мнению людей, вселился бес. Считалось, что душа такого человека сразу попадает в рай - ведь убить пророк хотел не его, а нечистого, который овладел его душой.

Если к этому дню стояла засуха, то Илью молили о дождях, а если начиналась гроза, то с почтением закрывали все окна и двери, выгоняли из дома кошек и собак на улицу, а сами усердно молились, чтобы молния не угодила в дом.

Сегодня было принято для оздоровления умываться дождевой или родниковой водой. Очень благоприятными сегодня считалась сбор меда и воска. Собранный сегодня мед обладал особыми целительными свойствами.

Запреты на Ильин день

2 августа всегда считался днём, когда пророк Илья гневается и гоняет темные силы. Вечером закрывали все окна и двери, чтобы никто не мог проникнуть в дом.

Сегодня запрещалось тушить пожары, которые начались от молнии в этот день. Пожары считались небесными, а их тушение - грехом.

С этого дня строго запрещалось купаться в озёрах и реках. Считалось, что вся нечисть прячется на дне водоёмов и может утащить человека на дно.

Погодные приметы тоже запрещали купание. С этого дня вода в природных водоемах начинала цвести и неприятно пахнуть. К тому же ночные температуры были уже довольно низкими, а дневное тепло не способно было прогреть воду до той комфортной температуры, в которой можно купаться.

Приметы 2 августа

Сильный дождь на 2 августа обещал богатый урожай зерновых.

Попасть в этот день под дождь было благоприятной приметой, это обещало здоровье на целый год.

Чем жарче стоял день, чем была более высокой вероятность пожара.

Работать в Ильин день запрещалось, считалось что так можно навлечь на себя недовольство пророка.

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