Известный ученый Лев Максимов умер от коронавируса в Новосибирске
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Известный ученый Лев Максимов умер от коронавируса в Новосибирске

12:49:097/14/2021Фото: скрин с видео
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У него возникли осложнения на фоне индийского штамма.

Лев Максимов скончался 13 июля
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вчера, 13 июля, в Новосибирске скончался известный ученый, физик-ядерщик Лев Максимов. Как стало известно, у него возникли осложнения из-за индийского штамма коронавируса.

Он умер в городской клинической больнице №1 Новосибирска. Именно там он проходил лечение от коронавируса. Врачи определили у него в организме наличие индийского штамма – одного из самых тяжелых.

Двоюродная сестра погибшего сообщает, что учёный мог не выдержать болезнь из-за возраста. Однако для родных это большая трагедия – Льва Максимова уже собирались выписывать.

Напомним, 13 июля в стране выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом. . За это же время — 780 смертей, 19 566 выздоровевших.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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