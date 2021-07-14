Известный ученый Лев Максимов умер от коронавируса в Новосибирске

Вчера, 13 июля, в Новосибирске скончался известный ученый, физик-ядерщик Лев Максимов. Как стало известно, у него возникли осложнения из-за индийского штамма коронавируса.
Он умер в городской клинической больнице №1 Новосибирска. Именно там он проходил лечение от коронавируса. Врачи определили у него в организме наличие индийского штамма – одного из самых тяжелых.
Двоюродная сестра погибшего сообщает, что учёный мог не выдержать болезнь из-за возраста. Однако для родных это большая трагедия – Льва Максимова уже собирались выписывать.
Напомним, 13 июля в стране выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом. . За это же время — 780 смертей, 19 566 выздоровевших.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".