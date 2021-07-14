Егор Крид рассказал, как расстался с любимой и начал страдать паническими атаками

Известный певец Егор Крид рассказа фанатам о том, что расстался с возлюбленной. В своем аккаунте она пожаловался на то, что после этого у него разбито сердце и начались панические атаки.
- Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и во всю эту чушь, – опубликовал обращение Егор.
Также он отметил, что сейчас девушек не интересуют настоящие чувства. Им важна только выгода. Также Крид матом рассказал, как сильно он любил свою девушку и сказал «спасибо» за вернувшиеся панические атаки.
А в завершении репер вспомнил о своих родителях, которые много лет живут вместе и и призвал подписчиков искать в любых ситуациях плюсы и чувствовать благодарность. А также подчеркнул, что песни его нового альбома будут посвящены бросившей его пассии. Из-за этого комментария интернет-пользователи предположили, что признания исполнителя нужны, чтобы подогреть интерес к скорой премьере.