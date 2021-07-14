"В России однополые браки не признаются": Ответили в Госдуме на решение ЕСПЧ о влюбленных россиянах

В минувший вторник, 13 июля, Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что Россия нарушает право на частную жизнь, отказывая им в регистрации однополых браков. Оказалось, что в суд обратились три однополые пары, которые уже 10 лет не могут зарегистрировать свои отношения.
Но первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что Россия не стане легализовывать однополые браки в стране.
- Европейская конвенция напрямую не указывает на то, что страны должны признавать однополые браки. Что касается суда ЕСПЧ, то после принятия поправок в Конституцию все их решения должны проверяться на предмет соответствия Конституции. Они сами понимают, что их решение Конституции не соответствует, потому что в нее конкретно введена норма о том, что брак - это союз мужчины и женщины, - сообщил Емельянов. - В Российской Федерации однополые браки не признаются. Это не соответствует менталитету нашего народа, его моральным установкам. Поэтому здесь конституционные нормы соответствуют тому пониманию брака, который бытует в народе. Ну, а европейцы вольны трактовать у себя конвенцию, как они хотят.