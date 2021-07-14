ВОЗ назвала пугающую статистику по коронавирусу в мире - больше 187 миллионов зараженных
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ВОЗ назвала пугающую статистику по коронавирусу в мире - больше 187 миллионов зараженных

1:49:427/14/2021Фото: pixabay
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Умерло за все время больше четырех миллионов человек.

ВОЗ предоставила статистику по ковиду в мире

Вчера, 13 июля, Всемирная организация здравоохранения сообщила о ситуации с коронавирусом в мире. Так, на 13 июля было зафиксировано 187 086 096 подтвержденных случаев COVID-19, включая 4 042 921 смертельный исход . По состоянию на 12 июля 2021 года введено 3 327 841 570 доз вакцины .

В Америке выявлено 73 960 555 зараженных ковидом – это самая большая цифра в мире. На втором месте стоит Европа с 57 180 401 зараженными. На третьем Юго-Восточная Азия – здесь 37 146 228 заболевших за все время.
Напомним, По информации оперативного штаба России по противодействию распространения коронавирсной инфекции, за сутки 13 июля в стране выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом. . За это же время — 780 смертей, 19 566 выздоровевших.

В Москве 4 991 новый заражённый — на 412 меньше, чем днем ранее. В Подмосковье заразились 2 550 человек.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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