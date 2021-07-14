Влюбленные устроили жёсткий мордобой в лифте, а потом все отмыли. Бой попал на видео

В Екатеринбурге на дня произошла крайне странная драка. Там, в лифте многоэтажки на улице Латвийской, 56 подралась молодая пара – парень и девушка. Побоище попала на камеры видеонаблюдения. А кадры чуть позже выложили в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети Вконтакте. Примечательно, что после побоища пара прибралась в лифте и спокойно отправилась восвояси.
- По данным нашего источника, эта семья не первый раз попадает в поле зрения жителей дома. По его словам, они ведут асоциальный образ жизни, соседи часто жалуются на громкую музыку из квартиры, - сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».