Когда обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, ответил губернатор Травников
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, ответил губернатор Травников

2:03:337/14/2021Фото: скрин с видео
0

Глава региона провел прямую линию с жителями.

Травников провел прямую линию
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
После вакцинации от коронавируса у женщин начала расти грудь

После вакцинации от коронавируса у женщин начала расти грудьМожно ли мыться после прививки от коронавируса?Ещё 290 новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 14 июля, провел прямую линию в с жителями региона в социальной сети Вконтакте. Самые частные вопросы были связаны с коронавирусом, а также обязательной вакцинацией.

- Мы прорабатывали возможность введения обязательной вакцинации, и все необходимые проекты решений подготовлены.
Но, в связи с тем, что новосибирцы сегодня очень активно идут на прививки, мы считаем, что и без такой жесткой меры мы сможем обеспечить и поддержать необходимые темпы прививочной кампании, – заявил Андрей Травников.

Он отметил, что руководителям предприятий региона не запрещено более жестко мотивировать сотрудников к вакцинации. Он также напомним, о случае на прошедшей неделе, когда из-за вспышки ковида закрыли предприятие пищевой промышленности.

- Там возник очаг коронавируса, который был занесен из семьи, просто потому что люди не соблюдали меры предосторожности, не прошли предсменный контроль. И целый коллектив остался без работы. В этой ситуации, наверное, следует ожидать от руководителя более настойчивой позиции, – заявил Андрей Травников.

Также Травников акцентировал внимание на том, что в области пока не собираются вводить обязательную вакцинацию.

Киеву выдвинули жесткий ультиматум: Зеленский «в ловушке»
12-дневный «парниковый котел»: о чем предупредили синоптики
После поражения в Евро-2020 Англия сделала важное заявление
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Италия встала на колени»: что говорят об акции на финале Евро
Фетисов не стал молчать и высказался об увольнении Черчесова
Русские и американцы: Познер в двух словах описал различие
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
губернаторпрямая линиявакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовы к обязательной вакцинации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ВОЗ назвала пугающую статистику по коронавирусу в мире - больше 187 миллионов зараженных
1:49:42 7/14/2021
ВОЗ назвала пугающую статистику по коронавирусу в мире - больше 187 миллионов зараженных
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафа 19 июля 2021 года
1:20:01 7/14/2021
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафа 19 июля 2021 года
БердскХолодную и горячую воду отключат 15 июля в Микрорайоне Бердска: Список адресов
1:19:15 7/14/2021
Холодную и горячую воду отключат 15 июля в Микрорайоне Бердска: Список адресов
"В России однополые браки не признаются": Ответили в Госдуме на решение ЕСПЧ о влюбленных россиянах
1:17:57 7/14/2021
"В России однополые браки не признаются": Ответили в Госдуме на решение ЕСПЧ о влюбленных россиянах
Егор Крид рассказал, как расстался с любимой и начал страдать паническими атаками
1:11:22 7/14/2021
Егор Крид рассказал, как расстался с любимой и начал страдать паническими атаками
БердскМэр Евгений Шестернин позвонил обещающему поджечь себя сыну пациентки с коронавирусом в реанимации ЦГБ Бердска: обещал разобраться с врачами
1:07:59 7/14/2021
Мэр Евгений Шестернин позвонил обещающему поджечь себя сыну пациентки с коронавирусом в реанимации ЦГБ Бердска: обещал разобраться с врачами
БердскПодробности ЧП в Бердске: Полиция прекратила поиски пропавшей без вести 11-летней девочки с коккер-спаниелем в Речкуновке
12:53:22 7/14/2021
Подробности ЧП в Бердске: Полиция прекратила поиски пропавшей без вести 11-летней девочки с коккер-спаниелем в Речкуновке
Известный ученый Лев Максимов умер от коронавируса в Новосибирске
12:49:09 7/14/2021
Известный ученый Лев Максимов умер от коронавируса в Новосибирске
Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусом в мире
12:46:54 7/14/2021
Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусом в мире
Бердск«Врач приедет, когда помрешь»: Больные коронавирусом неделями ждут ковидную бригаду из ЦГБ Бердска, лечась по интернету
12:38:27 7/14/2021
«Врач приедет, когда помрешь»: Больные коронавирусом неделями ждут ковидную бригаду из ЦГБ Бердска, лечась по интернету