Когда обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, ответил губернатор Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 14 июля, провел прямую линию в с жителями региона в социальной сети Вконтакте. Самые частные вопросы были связаны с коронавирусом, а также обязательной вакцинацией.
- Мы прорабатывали возможность введения обязательной вакцинации, и все необходимые проекты решений подготовлены.
Но, в связи с тем, что новосибирцы сегодня очень активно идут на прививки, мы считаем, что и без такой жесткой меры мы сможем обеспечить и поддержать необходимые темпы прививочной кампании, – заявил Андрей Травников.
Он отметил, что руководителям предприятий региона не запрещено более жестко мотивировать сотрудников к вакцинации. Он также напомним, о случае на прошедшей неделе, когда из-за вспышки ковида закрыли предприятие пищевой промышленности.
- Там возник очаг коронавируса, который был занесен из семьи, просто потому что люди не соблюдали меры предосторожности, не прошли предсменный контроль. И целый коллектив остался без работы. В этой ситуации, наверное, следует ожидать от руководителя более настойчивой позиции, – заявил Андрей Травников.
Также Травников акцентировал внимание на том, что в области пока не собираются вводить обязательную вакцинацию.