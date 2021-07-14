Кто и зачем собирает по 1000 рублей на светильники Армстронг с родителей шестиклассников, ответила и.о. директора школы №11 Ирина Ладошкина
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Кто и зачем собирает по 1000 рублей на светильники Армстронг с родителей шестиклассников, ответила и.о. директора школы №11 Ирина Ладошкина

2:33:497/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Я из родительского комитета именно этого класса! И с каких это пор помощь родителей, принявших решение сделать своими силами освещение для своих детей в своем классе, стала называться поборами?", - спрашивает бердчанка.

Поборов в школе нет

Сегодня поставлена точка в истории со сбором денег на лампы Армстронг в кабинет, где будут заниматься ученики 6Г класса школы №11. Напомним, что в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Светлана, которая рассказала, что с родителей шестиклассников собирают по 1000 рублей на лампы.
- Родителям будущих шестиклассников объявлен сбор денежных средств на освещение класса и покупку светильников Армстронг по 1 000 рублей с ученика. До директора не возможно дозвониться, - написала бердчанка.

В комментариях к материалу откликнулся родительский комитет этого класса, где собирают деньги.
- Я из родительского комитета именно этого класса! И с каких это пор помощь родителей, принявших решение (Заметьте! На общем родительском собрании в конце года!) сделать своими силами освещение для своих детей в своем классе, стала называться поборами? И приплетать сюда школу - совсем необязательно! А Светлана, если подписалась своим именем, могла хотя бы ради приличия, задать интересующие её вопросы в чате, где ей всё б рассказали и пояснили,- написал родительский комитет.
Пришел и такой комментарий:
- Вам может аудио запись и переписку в родительском чате предоставить, уважаемый директор школы? И в «Курьер» для публикации предоставить? Чтобы в следующий раз следили за своими подчиненными.
«Курьер. Среда. Бердск» попросил авторов сообщений связаться с редакцией, но ответа не последовало.

Сегодня, 14 июля, администрация школы №11 официально прокомментировала ситуацию.
- Побеседовали с классными руководителями. Нашли класс, где родители на родительском собрании решили поставить эти лампы. Сразу скажу, что инициативы от классного руководителя не было. Классный кабинет, где занимаются дети 6 Г класса, соответствует всем требованиям СанПиНа по освещению. В кабинете 4 окна, жалюзи, которые просто открыть, качество освещения соответствует всем требованиям. Потребности что-то устанавливать дополнительно нет. Проверку наша школа прошла, как и все школы города. Хочется сказать, что наша школа не собирает деньги с родителей, мы имеем финансирование в полном объеме, - прокомментировала и. о. директора школы №11 Ирина Ладошкина.

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