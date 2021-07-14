В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Увидела пожарного и влюбилась, как теперь быть?
Как теперь быть?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Увидела пожарного и влюбилась, как теперь быть?
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