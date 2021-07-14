5 признаков метеозависимости: Как избежать последствий от сильных магнитных бурь июля 2021

Существует 3 типа метеозависимости. Некоторые люди чувствуют перемены погоды и возникновения магнитных бурь с невыраженными симптомами в виде легкого недомогания и головной боли. У них может появляться бессонница и небольшая раздражительность. Часто это можно отрегулировать приёмом успокоительных средств и более длительным сном.
Второй тип метеозависимости возникает, когда геомагнитные удары провоцируют у человека обострения имеющихся у него хронических заболеваний. Они также могут сопровождаться неприятными симптомами в виде сильных головных болей, резких перепадов артериального давления и других недомоганий, обусловленных спецификой заболевания.
Третий тип метеозависимости полностью зависит от состояния нервной системы человека. Можно сказать, что эти люди страдают от магнитных бурь только потому, что испытывают большой стресс от самого явления. Повышенная нервная возбудимость провоцирует также головную боль и небольшие расстройства здоровья.
Как определить у себя метеозависимость?
- С началом магнитных бурь вы замечаете ухудшение состояния здоровья, которое быстро проходит без приема лекарств с окончанием геомагнитного шторма.
- Ваше эмоциональное состояние становится нестабильным.
- Помимо магнитных бурь вы не может найти причин для ухудшения вашего самочувствия.
- Прием успокоительных препаратов улучшает ваше общее состояние во время магнитных бурь.
- Вы замечаете, что другие метеочувствительные люди начинают испытывать недомогания одновременно вместе с вами с началом магнитных бурь.
При обнаружении у себя этих признаков рекомендуется пройти обследование у врача, поскольку метеозависимость только обостряет те проблемы со здоровьем, которые уже имеются.