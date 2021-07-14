Экс-сенатора Гаити подозревают в убийстве президента Моиза

Бывшего сенатора Гаити разыскивают по подозрению в причастности к убийству президента. По информации местных СМИ, помимо сенатора также разыскиваются еще два человека: юрист Жозеф Феликс Бадио и бизнесмен Родольф Жаар. Их подозревают подозреваются в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза убили на прошлой неделе при нападении на его резиденцию. Его жена получила ранение и находится в больнице Майами в стабильном состоянии. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.