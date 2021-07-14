Михаила Боярского экстренно госпитализировали с коронавирусом
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Михаила Боярского экстренно госпитализировали с коронавирусом

2:45:447/14/2021Фото: кадр из фильма
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Известный певец болеет уже седьмой день.

Боярский попал в больницу
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 14 июля, стало известно, что известного певца и актера Михаила Боярского госпитализировали в московскую Боткинскую больницу из-за коронавируса. Как стало известно. Ковидом он более уже седьмой день. А три дня назад его забрали под присмотр врачей, чтобы вовремя ему помочь в случае осложнений.

Отметим, что сам 71-летний певец признается, что чувствует себя хорошо и «не такое видал на своем веку».

Напомним, на прошлой неделе прошли похороны режиссера и актера Владимира Меньшова. Он скончался из-за осложнений коронавируса. Меньшов был госпитализирован вместе со своей женой Верой Алентовой. К сожалению, глава семьи не справился с болезнью. А Алентову выписали из больницы в день похорон мужа.

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