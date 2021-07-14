Лунный календарь идеального маникюра на июль 2021 года: с 15 по 31 июля

15 июля
Этот день не очень подходит для посещения маникюрного мастера. Если вы сегодня будете наращивать ногти, то они продержатся совсем недолгое время. Откажитесь от обрезного маникюра, а вот покрытие ногтей шеллаком вас порадует. Лечебные процедуры не проводите.
16 июля
Сегодня благоприятно покрывать ногти шеллаком, однако нельзя делать обрезной маникюр. Обрезание ногтей противопоказано. Оздоровление будет благоприятным.
17 июля
Сегодня идеальный день для любых процедур которые можно сделать с ногтями. Благоприятнее всего будет делать классический маникюр, от экстраординарных дизайнов советуем отказаться.
18 июля
День неблагоприятный для маникюра а также для любых процедур, которые могут быть связаны с ногтями. Даже лечение ногтей сегодня будет неблагоприятным.
19 июля
Помимо стрижки ногтей и обрезного маникюра, сегодня можно заниматься любыми мероприятиями с ногтями. Подпиливать, лечить, наращивать или делать покрытие.
20 июля
Сегодняшний день подходит для выполнения нового дизайна и обрезного маникюра. Нельзя делать наращивание и покрытие шеллаком.
21 июля
Сегодня день неблагоприятен ни для маникюра, ни для стрижки ногтей, ни для их наращивания, ни для маникюра. Даже лечение сегодня лучше не проводить.
22 июля
Сегодня можно делать с ногтями всё, что вы хотите, но стоит отказаться от любых лечебных процедур, особенно не применяйте масло.
23 июля
Этот день очень благоприятен для маникюра, стрижки ногтей или проведения любых других процедур.
24 июля
День очень благоприятен для любых видов маникюров, нанесения любого покрытия, наращивания ногтей и выполнения любого дизайна.
25 июля
Из всех процедур, которые можно проводить с ногтями, сегодня допустимо только окрашивание, но она тоже должно быть спокойным без использования ярких оттенков. Обрезной маникюр крайне противопоказан.
26 июля
От маникюра, покрытие и наращивание ногтей сегодня стоит отказаться. Из благоприятных видов работы с ногтями, сегодня только лечение.
27, 28 и 29 июля
Сегодня день, неблагоприятный для проведения любых процедур с ногтями. Лечение вреда не принесет, но и пользы от него не будет.
31 июля
Этот день идеально подходит для похода к маникюрному мастеру, а также для любых экспериментов, которые связаны с дизайном. Очень благоприятно сегодня делать обрезной маникюр. Стоит отказаться от слишком яркого покрытия, выбирайте спокойные тона.