Двое рабочих детского сада погибли при чистке канализации

Вчера, 13 июля, в селе Таборы Свердловской области произошла трагедия. Там погибли двое рабочих детского сада при чистке канализации. Об этом сообщает прокуратура региона.
- Прокуратура Таборинского района организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности МКДОУ "Таборинский детский сад" в связи с гибелью двух работников при проведении работ по чистке канализационных стоков. < …> Предварительная причина смерти - отравление неуточненным веществом, - говорится в сообщении.
Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". По версии следствия, рабочим внезапно стало плохо, и, предварительно, от отравления скопившимися ядовитыми газами они скончались.
По неофициальной информации, погибли завхоз детского сада и рабочий.