Двое рабочих детского сада погибли при чистке канализации
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Двое рабочих детского сада погибли при чистке канализации

3:27:547/14/2021Фото: pixabay
0

Они задохнулись ядовитыми парами.

Работники задохнулись парами

Вчера, 13 июля, в селе Таборы Свердловской области произошла трагедия. Там погибли двое рабочих детского сада при чистке канализации. Об этом сообщает прокуратура региона.

- Прокуратура Таборинского района организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности МКДОУ "Таборинский детский сад" в связи с гибелью двух работников при проведении работ по чистке канализационных стоков. < …> Предварительная причина смерти - отравление неуточненным веществом, - говорится в сообщении.

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". По версии следствия, рабочим внезапно стало плохо, и, предварительно, от отравления скопившимися ядовитыми газами они скончались.

По неофициальной информации, погибли завхоз детского сада и рабочий.

У нее остались 3 детей: Елена Мормоль погибла у всех на глазах
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У нее остались 3 детей: Елена Мормоль погибла у всех на глазах
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Максакова в купальнике поразила поклонников
погибли в канализациизадохнулись ядовитыми парамичистка канализации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда Илья в воду писает? Ильин день-2021: Дата и главные приметы праздника
3:20:29 7/14/2021
Когда Илья в воду писает? Ильин день-2021: Дата и главные приметы праздника
Михаила Боярского экстренно госпитализировали с коронавирусом
2:45:44 7/14/2021
Михаила Боярского экстренно госпитализировали с коронавирусом
Экс-сенатора Гаити подозревают в убийстве президента Моиза
2:34:51 7/14/2021
Экс-сенатора Гаити подозревают в убийстве президента Моиза
БердскКто и зачем собирает по 1000 рублей на светильники Армстронг с родителей шестиклассников, ответила и.о. директора школы №11 Ирина Ладошкина
2:33:49 7/14/2021
Кто и зачем собирает по 1000 рублей на светильники Армстронг с родителей шестиклассников, ответила и.о. директора школы №11 Ирина Ладошкина
Влюбленные устроили жёсткий мордобой в лифте, а потом все отмыли. Бой попал на видео
2:22:55 7/14/2021
Влюбленные устроили жёсткий мордобой в лифте, а потом все отмыли. Бой попал на видео
Старинные важные ритуалы на праздник Курбан-байрам 2021
2:20:37 7/14/2021
Старинные важные ритуалы на праздник Курбан-байрам 2021
Когда обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, ответил губернатор Травников
2:03:33 7/14/2021
Когда обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, ответил губернатор Травников
ВОЗ назвала пугающую статистику по коронавирусу в мире - больше 187 миллионов зараженных
1:49:42 7/14/2021
ВОЗ назвала пугающую статистику по коронавирусу в мире - больше 187 миллионов зараженных
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафа 19 июля 2021 года
1:20:01 7/14/2021
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафа 19 июля 2021 года
БердскХолодную и горячую воду отключат 15 июля в Микрорайоне Бердска: Список адресов
1:19:15 7/14/2021
Холодную и горячую воду отключат 15 июля в Микрорайоне Бердска: Список адресов