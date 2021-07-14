Заявления на выплату 10 000 рублей на каждого школьника начнут принимать через восемь часов - с 15 июля 2021
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Заявления на выплату 10 000 рублей на каждого школьника начнут принимать через восемь часов - с 15 июля 2021

3:43:057/14/2021Фото: pixabay
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В личном кабинете портала Госуслуг каждого россиянина, у которого есть ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, появился черновик заявления.

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Уже завтра, с 15 июля 2021, ПФР начнет принимать заявления на единовременную выплату в 10 000 рублей всем российским школьникам. Напомним, 11 июля Минфин и Минцифры начали пробовать новый механизм уведомления россиян о единовременных выплатах для родителей школьников. В личном кабинете портала Госуслуг каждого россиянина, у которого есть ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, появился черновик заявления. Он заполнен автоматом порталом Госуслуг на основании ранее заполненных заявлений на детские выплаты.

Родителям остается только проверить все данные, а также данные банковского чета, на который и придет пособие. Как ранее заявлялось, ПФР рассмотрит заявление в течение 30 рабочих дней. Деньги начнут поступать на счета родителей уже с 16 августа 2021.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 000 рублей для детей от 6 до 18 лет 2 июля этого года. Также выплату получат те шестилетки, которые не сядут за парты 1 сентября 2021 года. Предполагается, что эти деньги пойдут на сборы ребятишек в школу.

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