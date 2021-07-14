Рекорд по зараженным коронавирусом зафиксирован в Новосибирской области за сутки на 14 июля

По информации оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в регионе выявили 198 новых случаев заражения ковидом. Всего в области 49 340 случаев коронавируса.
43 037 пациентов выздоровели (+97 за сутки).Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 63, 72, 77, 87, 88 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 180 человек.В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 784 пациента, в том числе 93 ребенка. В отделениях реанимации находятся 424 человека. На ИВЛ – 61 пациент.
Также, за минувшие сутки в медицинские учреждения области с жалобами на симптомы ОРВИ обратились 4 364 человека.