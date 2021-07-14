Бешеный штормовой ветер повалил огромную ветку березы у остановки "Березовая" в Микрорайоне Бердска. Фото и видео с места ЧП
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Бешеный штормовой ветер повалил огромную ветку березы у остановки "Березовая" в Микрорайоне Бердска. Фото и видео с места ЧП

3:28:147/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водители вынуждены объезжать место ЧП. Образовалась небольшая пробка.

Березу снесло ветром
Березу снесло ветром

Шторм в Бердске набирает обороты. Напомним, МЧС предупреждало, что 14 июля в Новосибирской области будет усиление ветра, грозы, ливни и даже град. Первые последствия непогоды уже есть - вблизи остановки Березовой в Микрорайоне Бердска ветер повалил огромную ветку березы. Водители вынуждены объезжать место ЧП. Образовалась небольшая пробка.

Ветка упала на дорогу

Ветка упала на дорогу

Ветка упала на дорогу

Ветка упала на дорогу

Ветка упала на дорогу

Ветка упала на дорогу

Ветка упала на дорогу

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