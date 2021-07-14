В Барнауле нашли мертвого младенца, которого пытались сжечь
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В Барнауле нашли мертвого младенца, которого пытались сжечь

3:33:307/14/2021Фото: Инцидент Барнаул
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Тело ребенка лежало возле дома прямо на улице.

Труп ребенка нашли на земле

В Барнауле произошло чудовищное происшествие. Там местные жители обнаружили труп младенца, которого пытались сжечь. Тело ребенка со следами сожжения было найдено 12 июля около часа дня возле дома по улице Советской. Его обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

Как сообщает канал «Инцидент Барнаул», с места происшествия изъяли значимые вещественные доказательства: отпечатки пальцев, следы обуви и ткани, две пластиковые бутылки, жидкость для розжига, стеклянную тару из-под водки, 12 фрагментов полотенца со следами крови.

Местные жители утверждают, что в соседнем доме проживала беременная, у которой на днях пропал живот. Сейчас правоохранители проверяют женские консультации и пытаются установить личность женщины.

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