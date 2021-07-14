Клубничный джем за 30 минут: лучший рецепт
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Клубничный джем за 30 минут: лучший рецепт

7:20:587/14/2021Фото: pixabay
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Отличительным признаком клубничного джема является то, что он получается густой консистенции, а по ниженаписанному рецепту варится совсем недолго.

клубника, варенье
Джем из клубники - невероятное лакомство

Сезон сбора клубники в самом разгаре. Существует масса рецептов для заготовки  этой вкусной летней ягоды на зимнее холодное время.

Клубнику перетирают с сахаром и хранят ее в таком виде, замораживают, делают из неё компоты и варят всяческие варенья.

Отличительным признаком клубничного джема является то, что он получается густой консистенции, а по ниженаписанному рецепту варится совсем недолго, всего 5 минут, а значит теряет минимум витаминов.

Приготовление джема по данному рецепту совсем несложно. На 1 кг готового джема вам потребуется 1 кг крупной спелой и сладкой клубники, 1 кг 200 граммов сахара, и лимонная кислота на кончике ножа. Ягоды для джема постарайтесь отбирать не поврежденные, самые крупные и дозревшие полностью.

Клубнику нужно очистить от листочков, хорошо промыть и оставить её на дуршлаге для того, чтобы она обсохла. Следующим этапом клубнику нужно измельчить. Чем меньше чем качественнее вы её измельчите, тем гуще будет ваш джем.

Измельчить клубнику можно в мясорубке, протереть через сито либо измельчить блендером. В клубничное пюре добавляется сахар.

Ставьте кастрюлю на средний огонь и помешивайте пока пюре не закипит. Появляющуюся пенку нужно снимать. После закипания убавьте огонь и дайте провариться пюре 5 минут.

Разливать джем нужно стерилизованные баночки. Сразу после того, как вы сняли джем с плиты, положите на дно каждой баночки по несколько кристалликов лимонной кислоты.

Джем разливается в горячем состоянии и сразу закатывается крышками. Оставьте баночки при комнатной температуре, пока они полностью не остынут. После остывания джем загустеет.

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