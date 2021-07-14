Клубничный джем за 30 минут: лучший рецепт

Сезон сбора клубники в самом разгаре. Существует масса рецептов для заготовки этой вкусной летней ягоды на зимнее холодное время.
Клубнику перетирают с сахаром и хранят ее в таком виде, замораживают, делают из неё компоты и варят всяческие варенья.
Отличительным признаком клубничного джема является то, что он получается густой консистенции, а по ниженаписанному рецепту варится совсем недолго, всего 5 минут, а значит теряет минимум витаминов.
Приготовление джема по данному рецепту совсем несложно. На 1 кг готового джема вам потребуется 1 кг крупной спелой и сладкой клубники, 1 кг 200 граммов сахара, и лимонная кислота на кончике ножа. Ягоды для джема постарайтесь отбирать не поврежденные, самые крупные и дозревшие полностью.
Клубнику нужно очистить от листочков, хорошо промыть и оставить её на дуршлаге для того, чтобы она обсохла. Следующим этапом клубнику нужно измельчить. Чем меньше чем качественнее вы её измельчите, тем гуще будет ваш джем.
Измельчить клубнику можно в мясорубке, протереть через сито либо измельчить блендером. В клубничное пюре добавляется сахар.
Ставьте кастрюлю на средний огонь и помешивайте пока пюре не закипит. Появляющуюся пенку нужно снимать. После закипания убавьте огонь и дайте провариться пюре 5 минут.
Разливать джем нужно стерилизованные баночки. Сразу после того, как вы сняли джем с плиты, положите на дно каждой баночки по несколько кристалликов лимонной кислоты.
Джем разливается в горячем состоянии и сразу закатывается крышками. Оставьте баночки при комнатной температуре, пока они полностью не остынут. После остывания джем загустеет.