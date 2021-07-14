МясоRoob на площади Горького впустит в туалет жителей Бердска с августа 2021

В центре Бердска на площади Горького строители заканчивают сооружение здания нового кафе. Уже внешняя отделка готова, осталось завершить внутреннюю. Здание получилось красивым и современным. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», в этом красивом современном домике будут соседствовать два кафе — Академия Кофе и бургерная МясоRoob.
Бердчане, которые знакомы с меню этих двух кафе, с нетерпением ждут открытия заведений в родном городе. Тем более, что в обоих кафе будут туалеты. А с туалетами, как известно, в Бердске напряженная ситуация.
В комментариях бердчане с энтузиазмом отнеслись к обещанию администрации кафе Академия Кофе и бургерной МясоRoob пускать всех страждущих в туалет.
- В "сердце Бердска" отмутили ребята землицу, не смотря на то, что там проспект должен пролечь. За такое не только пописать позволить можно, - пишет бердчанин.
- Почему стационарный объект на площади? - интересуется гражданин.
- Им лишь бы открыться сейчас всеми правдами и неправдами, они и Луну с неба пообещают, а что завтра? Дежурные отписки будут, что «туалет сломан много лет подряд»? Вы настолько наивны? - пишет знаток.
- Постройте ещё что-нибудь на площади, чтобы дороги уж точно не было,- замечает противник открытия площади Горького для проезда.
- Есть запатентованное существо — "Ждун". Никто не хочет запатентовать торговую марку "Обещун"?- спрашивает житель города.
- Вот это дело! Вот это правильно! Молодцы! Обязательно зайду на кофе,- оптимистично откликнулся бердчанин.
Долгожданное открытие состоится совсем скоро, строители обещают, что в августе здесь можно будет выпить чашечку кофе и съесть сибирский бургер.