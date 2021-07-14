Части Гарри Поттера книги по порядку

Серия романов о Гарри Поттере которая была написана Джоан К. Роулинг побила все рекорды по продажам.
Эта сказочная история стала настолько популярной и любимой читателями, что по всем семи частям Поттерианы были сняты восемь фильмов - последнюю седьмую книгу экранизировали в двух сериях.
Романы рассказывают о волшебных и невероятных приключениях юного волшебника по имени Гарри Поттер, а также о его друзьях.
В каком порядке выходили книги?
1997 год - Гарри Поттер и философский камень
1998 год - Гарри Поттер и тайная комната
1999 год - Гарри Поттер и узник Азкабана
2000 год - Гарри Поттер и кубок огня
2003 год - Гарри Поттер и орден Феникса
2005 год - Гарри Поттер и Принц-полукровка
2007 год - Гарри Поттер и Дары Смерти
Источник: topspiski