Части Гарри Поттера книги по порядку
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Части Гарри Поттера книги по порядку

8:20:127/14/2021Фото: pixabay
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Романы рассказывают о волшебных и невероятных приключениях юного волшебника по имени Гарри Поттер, а также о его друзьях.

табличка
Серия романов о Гарри Поттере произвела фурор

Серия романов о Гарри Поттере которая была написана Джоан К. Роулинг побила все рекорды по продажам.

Эта сказочная история стала настолько популярной и любимой читателями, что по всем семи частям Поттерианы были сняты восемь фильмов - последнюю седьмую книгу экранизировали в двух сериях.

Романы рассказывают о волшебных и невероятных приключениях юного волшебника по имени Гарри Поттер, а также о его друзьях.

В каком порядке выходили книги?

1997 год - Гарри Поттер и философский камень

1998 год - Гарри Поттер и тайная комната

1999 год - Гарри Поттер и узник Азкабана

2000 год - Гарри Поттер и кубок огня

2003 год - Гарри Поттер и орден Феникса

2005 год - Гарри Поттер и Принц-полукровка

2007 год - Гарри Поттер и Дары Смерти

Источник: topspiski

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