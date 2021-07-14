В Новосибирске пьяный приятель кулаком в голову убил знакомого в хостеле «Дачный»

В Новосибирской области Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Как выяснили следователи, все произошло 26 апреля этого года. В тот день одной из комнат хостела «Дачный», расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, между соседями произошел конфликт. В ходе него пьяный 30-летний мужчина несколько раз ударил кулаком по голове своего оппонента, в результате чего он потерял сознание.
После этого «боец» вышел в коридор и попросил жильцов хостела вызвать Скорую. Но, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.
В настоящее время подозреваемый арестован, он признал своего вину. Уголовное дело отправляется в суд.