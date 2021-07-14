На Украине пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду. Требуют пересчета пенсий
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Украине пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду. Требуют пересчета пенсий

4:43:287/14/2021Фото: pixabay
0

Сейчас митингующие прекратили попытки, ситуация пока спокойная.

Бывшие полицейские требуют пересчета пенсий

Сегодня на Украине пенсионеры МВД устроили митинг и попытались прорваться в Раду как оказалось, они требуют пересчитать им пенсии в соответствии с нынешнем законом «О полиции», который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами.

Во время митинга у участников начались стычки с полицией и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В настоящее время митингующие прекратили попытки прорваться в Раду. Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза. Ситауия пока спокойная.

«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Италия встала на колени»: что говорят об акции на финале Евро
Русские и американцы: Познер в двух словах описал различие
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Акинфеев об увольнеии Черчесова: смело и резко
Сотни медработников заразились после прививки китайской вакциной
Туктамышева отдыхает на даче Мишина: фото в сети
Какая вакцина эффективна против всех опасных мутаций коронавируса
протестмитингветераны МВД
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно ли поступают пенсионеры МВД?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВладимир Ладышкин и Олег Яцков первыми получили удостоверения кандидатов на выборы в депутаты Бердска в сентябре 2021
4:39:23 7/14/2021
Владимир Ладышкин и Олег Яцков первыми получили удостоверения кандидатов на выборы в депутаты Бердска в сентябре 2021
БердскЧто происходит в красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска: Толпа зараженных коронавирусом закончилась на 14 июля 2021
4:24:15 7/14/2021
Что происходит в красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска: Толпа зараженных коронавирусом закончилась на 14 июля 2021
Лучшие дни для зачатия дочки во второй половине июля 2021 года
4:20:49 7/14/2021
Лучшие дни для зачатия дочки во второй половине июля 2021 года
В России выявили 23 827 новых зараженных коронавирусом 14 июля 2021
4:14:59 7/14/2021
В России выявили 23 827 новых зараженных коронавирусом 14 июля 2021
Михаил Боярский опроверг свою экстренную госпитализацию с коронавирусом
4:09:02 7/14/2021
Михаил Боярский опроверг свою экстренную госпитализацию с коронавирусом
Заявления на выплату 10 000 рублей на каждого школьника начнут принимать через восемь часов - с 15 июля 2021
3:43:05 7/14/2021
Заявления на выплату 10 000 рублей на каждого школьника начнут принимать через восемь часов - с 15 июля 2021
Рекорд по зараженным коронавирусом зафиксирован в Новосибирской области за сутки на 14 июля
3:35:07 7/14/2021
Рекорд по зараженным коронавирусом зафиксирован в Новосибирской области за сутки на 14 июля
В Барнауле нашли мертвого младенца, которого пытались сжечь
3:33:30 7/14/2021
В Барнауле нашли мертвого младенца, которого пытались сжечь
БердскБешеный штормовой ветер повалил огромную ветку березы у остановки "Березовая" в Микрорайоне Бердска. Фото и видео с места ЧП
3:28:14 7/14/2021
Бешеный штормовой ветер повалил огромную ветку березы у остановки "Березовая" в Микрорайоне Бердска. Фото и видео с места ЧП
Двое рабочих детского сада погибли при чистке канализации
3:27:54 7/14/2021
Двое рабочих детского сада погибли при чистке канализации