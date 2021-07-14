На Украине пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду. Требуют пересчета пенсий

Сегодня на Украине пенсионеры МВД устроили митинг и попытались прорваться в Раду как оказалось, они требуют пересчитать им пенсии в соответствии с нынешнем законом «О полиции», который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами.
Во время митинга у участников начались стычки с полицией и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В настоящее время митингующие прекратили попытки прорваться в Раду. Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза. Ситауия пока спокойная.