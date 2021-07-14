Леонардо Ди Каприо захотел потушить стихийные пожары в лесах Якутии. Но власть отказалась
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Леонардо Ди Каприо захотел потушить стихийные пожары в лесах Якутии. Но власть отказалась

4:54:357/14/2021Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
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К известному актеру обратилась экоактивистка.

Ди Каприо обещал помочь потушить Якутию

На днях в Якутии экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь в тушении лесных пожаров. По ее словам, Леонардо Ди Каприо отреагировал на эту просьбу. В качестве доказательства она опубликована в своем Instagram скриншоты переписки.

- Я понял вашу проблему! Вместе с моим менеджером мы свяжемся с властями и разберемся, чем можно помочь, — якобы написал ей актер.

Но вот власти региона не обрадовались такой помощи. Они заявили, что ситуация находится под контролем и справиться они смогут без голливудского актера. Об этом заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев в эфире «Пятого канала».

- Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды, обращают на ситуацию <внимание>. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле, — заявил Сивцев.

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