Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021
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Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021

5:18:407/14/2021Фото: pixabay
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В настоящее время проходят испытания вакцины на детях.

Подростков начнут прививать с 20 сентября
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России вакцинация подростков от ковида должна начаться до 20 сентября. В настоящее время в столице проходят испытания вакцины на детях от 12 до 17 лет. Они начались 5 июля на базе детской больницы имени З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

- У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, — рассказал Гинцбург.

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