Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России вакцинация подростков от ковида должна начаться до 20 сентября. В настоящее время в столице проходят испытания вакцины на детях от 12 до 17 лет. Они начались 5 июля на базе детской больницы имени З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
- У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, — рассказал Гинцбург.