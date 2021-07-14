Акула загрызла пьяного мужчину, который зашел в океан справить нужду
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Акула загрызла пьяного мужчину, который зашел в океан справить нужду

5:21:377/14/2021Фото: pixabay
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Мужчина остался без руки и с повреждённой ногой - спасти его не смогли.

Акула сильно покусала мужчину

Пугающее ЧП произошло на одном из пляжей Бразилии. Там местный 51-летний житель зашел в воду, чтобы справить нужду и в этот момент на него набросилась акула. Выяснилось, что он вошел в океан по пояс, а хищник, учуяв человека, сначала откусила ему руку, а потом попыталась съесть ногу. Пострадавшего вытащили на берег без сознания и передали медикам. В больнице врачи констатировали его смерть.

Выяснилось, что перед ЧП погибший выпил с друзьями на пляже, а так как там нет туалетов, им не пришло в голову ничего лучше, чем пописать в океан.

- Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в море. Внезапно он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови, — говорит Эдриано Гомеш.

Отметим, что на пляже было предупреждение о том, что купаться нельзя. Какая именно акула атаковала бразильца неизвестно. Эксперты считают, что это была либо тупорылая, либо тигровая акула.

А в это время в России на одном из пляжей Краснодарского края отдыхающие едва не замучили до смерти молодую акулу, которая имела неосторожность к ним подплыть. К счастью, та акула не ест людей.

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