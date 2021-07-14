Сколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске

В связи с участившимися случаями задержек ковид-бригады на дом, долгих ответов в медучреждениях, и просто отсутствия лекарств от COVID-19 в больницах, редакция “Курьер. Среда. Бердск” выяснила стоимость лечения от коронавируса на человека.
Для этого редакция проконсультировалась со врачами и фармацевтами, чтобы составить средний вариант всех лекарств, которые должен принимать заразившийся. При этом подсчитав, во сколько такой набор обойдется в аптеках Бердска и сколько составит его стоимость при заказе в интернете.
Список всех лекарств выглядит следующим образом:
Азитромицин - идет в пачках по три штуки. Это российский препарат. При этом существует импортный (сумамед) который обойдется дороже. Таким образом, на весь курс приема нужны три упаковки. Поскольку курс приема составит - 9 дней по одной в день, а в каждой упаковке всего по три таблетки. Каждая упаковка стоит - 94 рубля х 3 = 282 рубля.
Клексан - в данный момент отсутствует в аптеках города и у поставщиков. Прием этого препарата составит 10 дней по одной таблетке в день. Стоимость этого препарата составляет - 3300 рублей за упаковку.
Ксарелто - Одна пачка на месяц приема, точнее на 28 дней. Цена за упаковку по 15 мг. - 3115 рублей. Стоит отметить, что кому-то прием этого лекарства может назначаться на три месяца.
Верошпирон - принимается 1 раз в день по утрам натощак. Курс приема 10 дней. Стоимость такой упаковки составит - 50 мг. 30 капсул - 209 рублей за упаковку на месяц.
Галавит - может быть как в свечах, так и в таблетках. Принимают этот препарат по-разному, но не больше четырех таблеток в день. 10 таблеток - 399 рублей.
Витамин D3 - бывает абсолютно разный, как в леденцах, так и в капсулах стоимостью за 60 штук - 480 рублей. Принимают витамин 10 дней по 4000 мл.
Дексаметазон - курс приема также различается. Например, кому-то могут назначить принимать три дня по 8 мг - раз в день, или по три дня 4 мг раз в день.
Упаковка 10 ампул - 112 рублей, 25 ампул - 270 рублей.
Таким образом, цена курса приема препаратов составила - 8 055 рублей.
Стоит также отметить, покупая перечисленные лекарства, необходимо не забывать обращать внимание на дозировки. Они могу составлять как 0,4 ; 0,6 и 0,8 - смотря какой назначают врачи. Кроме того, от дозировки зависит сама стоимость препарата. Чем она выше - тем дороже лекарство.
Такой же набор лекарств можно заказать в интернете.
Азитромицин - 96.00 рублей Х 3
Клексан - 2836.00
Ксалерто - около 2000.00 в разных аптеках.
Верошпирон -230.00 рублей
Галавит в таблетках - 381.00₽
Витамин D3 – 60 штук - 380.60₽
Дексаметазон - 257.40₽
Таким образом, средняя стоимость набора составит: 6372 рубля.
Заказывая через интернет, можно значительно сэкономить, но перед этим стоит учитывать стоимость доставки и придется самим подсчитывать дозировку.
ВНИМАНИЕ: лечение от коронавируса должно быть назначено врачом.