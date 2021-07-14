Сколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске
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Сколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске

5:21:367/14/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой
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Покупая перечисленные лекарства, необходимо не забывать обращать внимание на дозировки. Они могу составлять как 0,4 ; 0,6 и 0,8 - смотря какой назначают врачи.

полный набор лекарств, исключая "Клексан"
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В связи с участившимися случаями задержек ковид-бригады на дом, долгих ответов в медучреждениях, и просто отсутствия лекарств от COVID-19 в больницах, редакция “Курьер. Среда. Бердск” выяснила стоимость лечения от коронавируса на человека.

Для этого редакция проконсультировалась со врачами и фармацевтами, чтобы составить средний вариант всех лекарств, которые должен принимать заразившийся. При этом подсчитав, во сколько такой набор обойдется в аптеках Бердска и сколько составит его стоимость при заказе в интернете.

Список всех лекарств выглядит следующим образом:

Азитромицин - идет в пачках по три штуки. Это российский препарат. При этом существует импортный (сумамед) который обойдется дороже. Таким образом, на весь курс приема нужны три упаковки. Поскольку курс приема составит - 9 дней по одной в день, а в каждой упаковке всего по три таблетки. Каждая упаковка стоит - 94 рубля х 3 = 282 рубля.

Клексан - в данный момент отсутствует в аптеках города и у поставщиков. Прием этого препарата составит 10 дней по одной таблетке в день. Стоимость этого препарата составляет - 3300 рублей за упаковку.

Ксарелто - Одна пачка на месяц приема, точнее на 28 дней. Цена за упаковку по 15 мг. - 3115 рублей. Стоит отметить, что кому-то прием этого лекарства может назначаться на три месяца.

Верошпирон - принимается 1 раз в день по утрам натощак. Курс приема 10 дней. Стоимость такой упаковки составит - 50 мг. 30 капсул - 209 рублей за упаковку на месяц.

Галавит - может быть как в свечах, так и в таблетках. Принимают этот препарат по-разному, но не больше четырех таблеток в день. 10 таблеток - 399 рублей.

Витамин D3 - бывает абсолютно разный, как в леденцах, так и в капсулах стоимостью за 60 штук - 480 рублей. Принимают витамин 10 дней по 4000 мл.

Дексаметазон - курс приема также различается. Например, кому-то могут назначить принимать три дня по 8 мг - раз в день, или по три дня 4 мг раз в день.

Упаковка 10 ампул - 112 рублей, 25 ампул - 270 рублей.

Таким образом, цена курса приема препаратов составила - 8 055 рублей.

Стоит также отметить, покупая перечисленные лекарства, необходимо не забывать обращать внимание на дозировки. Они могу составлять как 0,4 ; 0,6 и 0,8 - смотря какой назначают врачи. Кроме того, от дозировки зависит сама стоимость препарата. Чем она выше - тем дороже лекарство.

Такой же набор лекарств можно заказать в интернете.

Азитромицин - 96.00 рублей Х 3

Клексан - 2836.00

Ксалерто - около 2000.00 в разных аптеках.

Верошпирон -230.00 рублей

Галавит в таблетках - 381.00₽

Витамин D3 – 60 штук - 380.60₽

Дексаметазон - 257.40₽

Таким образом, средняя стоимость набора составит: 6372 рубля.

Заказывая через интернет, можно значительно сэкономить, но перед этим стоит учитывать стоимость доставки и придется самим подсчитывать дозировку.

ВНИМАНИЕ: лечение от коронавируса должно быть назначено врачом.

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