Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом

Накануне стало известно, что москвичи, которые переболели коронавирусом за последние 6 месяцев или сделали прививку от ковида могут попасть в кафе или рестораны столицы по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
Компания сделала такую акцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Желающие смогут выбрать татуировку из шести вариантов оформления цифрового кода. Для того, чтобы получить тату, нужно зайти на сайт, сделать заказ и после звонка менеджера прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться две недели.
Напомним,по информации оперативного штаба России по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране выявили: 23 827 новых случаев. За это же время — 786 смертей, 21 269 выздоровевших.
В Москве 3 966 новых заражённых — на 1 025 меньше, чем днем ранее. В Подмосковье заразились 2 469 человек.