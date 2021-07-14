Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом
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Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом

5:27:567/14/2021Фото: pixabay
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К счастью, тату будут временные и смоются через две недели.

Цифровой код теперь будет на тату
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Накануне стало известно, что москвичи, которые переболели коронавирусом за последние 6 месяцев или сделали прививку от ковида могут попасть в кафе или рестораны столицы по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.

Компания сделала такую акцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Желающие смогут выбрать татуировку из шести вариантов оформления цифрового кода. Для того, чтобы получить тату, нужно зайти на сайт, сделать заказ и после звонка менеджера прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться две недели.

Напомним,по информации оперативного штаба России по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране выявили: 23 827 новых случаев. За это же время — 786 смертей, 21 269 выздоровевших.

В Москве 3 966 новых заражённых — на 1 025 меньше, чем днем ранее. В Подмосковье заразились 2 469 человек.

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