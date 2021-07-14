Пассажиры до Новосибирска застряли на Кипре: Самолет не прилетел вовремя

Около двухсот пассажиров на Кипре продолжают ждать вылета на чартерном рейсе FV5852 «Ларнака — Новосибирск». Ожидание уже длится не менее десяти часов. По расписанию вылет должен быть в 03:20 по мск, уже сейчас ясно, что задержка рейса составит не менее 11 часов.
— По расписанию рейс должен был вылететь 14 июля в 03:20, на посадочных талонах уже стояло время 03:50. По словам сотрудников аэропорта «Гермес» (Ларнака), авиакомпания «Россия» не уведомила службы аэропорта о том, что борт даже не вылетел в Ларнаку за пассажирами. Все пассажиры прошли паспортный контроль и только у выхода к самолету узнали, что рейс задерживается. Информацию о том, когда будет рейс, пассажирам не сообщают, есть только косвенные свидетельства с онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, — рассказали ожидающие рейс.
Пассажиров накормили, однако гостиницу им не предоставляют, так как они уже прошли паспортный контроль.
— Причина задержки рейса — это ожидание воздушного судна из другого рейса. Сейчас рейс назначен на 14:30 по местному времени. До этого ожидается вылет из Краснодара. В Краснодаре была замена воздушного судна, был направлен резервный борт, — рассказали в авиакомпании «Россия».
Причиной задержки вылета называют «производственную необходимость». После того, как самолет вылетит с Ларнаки, пассажиры еще 6 часов будут лететь до места назначения, пишет НГС.