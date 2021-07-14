Пассажиры до Новосибирска застряли на Кипре: Самолет не прилетел вовремя
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Пассажиры до Новосибирска застряли на Кипре: Самолет не прилетел вовремя

5:56:407/14/2021Фото: Flickr
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Более 11 часов будут ждать самолет из Краснодара, который должен забрать 200 пассажиров с Ларнаки.

Самолет в Новосибирск прилетит с Кипра не ранее чем через 11 часов, после объявленного времени

Около двухсот пассажиров на Кипре продолжают ждать вылета на чартерном рейсе FV5852 «Ларнака — Новосибирск». Ожидание уже длится не менее десяти часов. По расписанию вылет должен быть в 03:20 по мск, уже сейчас ясно, что задержка рейса составит не менее 11 часов.

— По расписанию рейс должен был вылететь 14 июля в 03:20, на посадочных талонах уже стояло время 03:50. По словам сотрудников аэропорта «Гермес» (Ларнака), авиакомпания «Россия» не уведомила службы аэропорта о том, что борт даже не вылетел в Ларнаку за пассажирами. Все пассажиры прошли паспортный контроль и только у выхода к самолету узнали, что рейс задерживается. Информацию о том, когда будет рейс, пассажирам не сообщают, есть только косвенные свидетельства с онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, — рассказали ожидающие рейс.

Пассажиров накормили, однако гостиницу им не предоставляют, так как они уже прошли паспортный контроль.

— Причина задержки рейса — это ожидание воздушного судна из другого рейса. Сейчас рейс назначен на 14:30 по местному времени. До этого ожидается вылет из Краснодара. В Краснодаре была замена воздушного судна, был направлен резервный борт, — рассказали в авиакомпании «Россия».

Причиной задержки вылета называют «производственную необходимость». После того, как самолет вылетит с Ларнаки, пассажиры еще 6 часов будут лететь до места назначения, пишет НГС.

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