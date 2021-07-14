Наставником осужденных подростков выступил мэр Бердска: Он помогает им реабилитироваться

Мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы Жанна Шурова и управделами администрации Анна Чекмазова встретились в городском отделе МВД с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и их родителями. Чиновники выступили в качестве наставников, сообщили в среду в пресс-центре мэрии.
Во время встречи подросткам выдали реабилитационные карты с событиями, в которых могут участвовать преступившие закон юные бердчане ради развития личности. По картам подростки могут узнать, как провести свободное время, чем заняться и где отдохнуть летом, куда можно пойти учиться и устроиться на работу, где им могут оказать медицинскую, педагогическую или психологическую помощь.⠀
По некоторым осужденным несовершеннолетним "были определены проблемные моменты и пути их решения".⠀
У каждого из них определен маршрут реабилитации. Контроль над исполнением подростками приговоров суда планируется проводить ежемесячно в виде аналогичных встреч.