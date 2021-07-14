Зачем Москва ведет переговоры с талибами, рассказали в МИД
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Зачем Москва ведет переговоры с талибами, рассказали в МИД

6:43:387/14/2021Фото: Wikimedia Commons
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"Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", - заявил представитель президента Кабулов о диалоге с запрещенной в России организацией.

Талибы противостоят правительственным войскам в Афганистане

8-9 июля представители движения «Талибан»* встречались в Москве с работниками МИДа. Причиной переговоров с запрещенной в России организацией из Афганистана стали интересы страны в том, чтобы показать свою позицию по обстановке в регионе, об этом рассказал Замир Кабулов, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД.

- Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано, — сказал Кабулов.

По словам дипломата, если бы заранее не были налажены контакты с представителями движения, сейчас выразить свою позицию было бы затруднительно.

- А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане, — заключил дипломат.

В 2020 году США и Афганистан подписали соглашение, по которому американские войска начали покидать данную территорию, при этом в республике начался передел территорий между «Талибаном»* и правительственным силами. Войска США должны полностью покинуть страну до 11 сентября 2021года, пишут РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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