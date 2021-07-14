Случайный знакомый с топором отобрал сотовый у молодого жителя Бердска

В Бердске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным полицейского ведомства, 13 июля в полицию поступило сообщение 20-летнего жителя Бердска о том, что у дома по ул. Первомайской малознакомый гражданин под угрозой применения топора отобрал сотовый телефон.
Сотрудники отдела МВД России по Бердску в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установили и задержали по подозрению в совершении данного преступления 40-летнего местного жителя.
-Как рассказал потерпевший, в дневное время он познакомился на улице с гражданином, который попросил его помочь донести до пункта приема металла тяжелый предмет. При этом в руках у злоумышленника был топор, что не смутило случайного знакомого. Затем в ходе общения, злоумышленник, угрожая топором молодому человеку, завладел его сотовым телефоном и скрылся. Как установили полицейские, фигурант сбыл похищенное и орудие преступления на ближайшем рынке, - рассказали подробности в главе МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
-Будьте бдительны в общении с незнакомыми людьми, проявляйте осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице посторонние люди, не соглашайтесь на их предложения. Если вы стали жертвой злоумышленника, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону 02, с мобильного 102. Вовремя поступившее сообщение повышает шансы установить личности подозреваемых и задержать их по горячим следам, - призвали в полиции.