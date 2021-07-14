Стоит ли беременеть между первым и вторым компонентами прививки от коронавируса, ответили эксперты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стоит ли беременеть между первым и вторым компонентами прививки от коронавируса, ответили эксперты

6:27:207/14/2021
0

Полноценный иммунитет будет сформирован через 35-42 дня после вакцинации. Все это время необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться ковидом.

Роспотребнадзор: после вакцинации может наступить беременность

В Роспотребнадзоре рассказали, как себя вести после вакцинации от ковида. Специалисты отметили, что у некоторых людей после прививки может возникнуть гриппоподобный синдром: повышение температуры и другие признаки. В ведомстве назвали такие проявления нормальными и отметили, что в этом случае допускается принятие жаропонижающих и противовоспалительных средств.

В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна. Душ принимать можно. Также в первые три дня после вакцинации рекомендуется отказаться от алкоголя.

Полноценный иммунитет будет сформирован через 35-42 дня после вакцинации. Все это время необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться ковидом - носить маску, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать правила личной гигиены.

Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступит беременность, переживать не стоит. Как отметили в Роспотребнадзоре, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья женщин и их будущего потомства.

Какая вакцина эффективна против всех опасных мутаций коронавируса
Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается: решение талибов
Пиво полезно для организма, но при одном условии
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О людях готовых заживо сжигать людей в Крыму: реакция Путина
После поражения сборная Англии не стала молчать
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь идеального маникюра на июль 2021 года: с 15 по 31 июля
6:20:50 7/14/2021
Лунный календарь идеального маникюра на июль 2021 года: с 15 по 31 июля
БердскСлучайный знакомый с топором отобрал сотовый у молодого жителя Бердска
6:06:25 7/14/2021
Случайный знакомый с топором отобрал сотовый у молодого жителя Бердска
Пассажиры до Новосибирска застряли на Кипре: Самолет не прилетел вовремя
5:56:40 7/14/2021
Пассажиры до Новосибирска застряли на Кипре: Самолет не прилетел вовремя
Голосование об обязательной вакцинации в Москве проведут по инициативе Алексея Венедиктова
5:33:49 7/14/2021
Голосование об обязательной вакцинации в Москве проведут по инициативе Алексея Венедиктова
Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом
5:27:56 7/14/2021
Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом
Акула загрызла пьяного мужчину, который зашел в океан справить нужду
5:21:37 7/14/2021
Акула загрызла пьяного мужчину, который зашел в океан справить нужду
БердскСколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске
5:21:36 7/14/2021
Сколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске
5 признаков метеозависимости: Как избежать последствий от сильных магнитных бурь июля 2021
5:20:52 7/14/2021
5 признаков метеозависимости: Как избежать последствий от сильных магнитных бурь июля 2021
Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021
5:18:40 7/14/2021
Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021
БердскМясоRoob на площади Горького впустит в туалет жителей Бердска с августа 2021
5:07:26 7/14/2021
МясоRoob на площади Горького впустит в туалет жителей Бердска с августа 2021