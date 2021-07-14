Стоит ли беременеть между первым и вторым компонентами прививки от коронавируса, ответили эксперты

В Роспотребнадзоре рассказали, как себя вести после вакцинации от ковида. Специалисты отметили, что у некоторых людей после прививки может возникнуть гриппоподобный синдром: повышение температуры и другие признаки. В ведомстве назвали такие проявления нормальными и отметили, что в этом случае допускается принятие жаропонижающих и противовоспалительных средств.
В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна. Душ принимать можно. Также в первые три дня после вакцинации рекомендуется отказаться от алкоголя.
Полноценный иммунитет будет сформирован через 35-42 дня после вакцинации. Все это время необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться ковидом - носить маску, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать правила личной гигиены.
Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступит беременность, переживать не стоит. Как отметили в Роспотребнадзоре, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья женщин и их будущего потомства.