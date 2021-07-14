Экс-полицейский выстрелил в ногу девочки из-за отказа в интиме и получил реальный срок
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Экс-полицейский выстрелил в ногу девочки из-за отказа в интиме и получил реальный срок

7:07:147/14/2021Фото: Pixabay
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Симоновский суд Москвы принял решение приговорить Ивана Князева к 2,5 годам лишения свободы.

В суде приговорили к реальному сроку полицейского, прострелившего ногу девочке

В Москве в Симоновском суде вынесен приговор для бывшего сотрудника полиции, который домогался 13-летней дочери своих знакомых.

В декабре 2020 года Иван Князев распивал спиртные напитки с семейной парой, у которых растет 13-летняя девочка. После выпитого,  разгоряченному полицейскому захотелось поцеловать подростка, но 13-летняя София отказалась это делать с Князевым. Возник конфликт, в ходе которого полицейский достал травматический пистолет и выстрелил в негу девочки.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте уже состоялся суд, на котором Князева приговорили к трехлетнему условному сроку, решение суда было отменено из-за излишней мягкости. Теперь бывший полицейский получил реальный срок, его посадят на 2 года и 6 месяцев.

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