Экс-полицейский выстрелил в ногу девочки из-за отказа в интиме и получил реальный срок

В Москве в Симоновском суде вынесен приговор для бывшего сотрудника полиции, который домогался 13-летней дочери своих знакомых.
В декабре 2020 года Иван Князев распивал спиртные напитки с семейной парой, у которых растет 13-летняя девочка. После выпитого, разгоряченному полицейскому захотелось поцеловать подростка, но 13-летняя София отказалась это делать с Князевым. Возник конфликт, в ходе которого полицейский достал травматический пистолет и выстрелил в негу девочки.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте уже состоялся суд, на котором Князева приговорили к трехлетнему условному сроку, решение суда было отменено из-за излишней мягкости. Теперь бывший полицейский получил реальный срок, его посадят на 2 года и 6 месяцев.