Шторм оборвал провода и ветки в Бердске: РЭС восстанавливают электроснабжение в центре
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Шторм оборвал провода и ветки в Бердске: РЭС восстанавливают электроснабжение в центре

6:52:357/14/2021
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В ненастную погоду ЧП из-за сильного ветра в городе не произошло, заявил вице-мэр. Службы заранее подготовились после экстренного предупреждения.

Березу снесло ветром
Ветка упала на дорогу в Микрорайоне Бердска

В Бердске из-за шторма 14 июля произошло несколько происшествий — упали ветки и оборваны провода.

- Возле прокуратуры оборвало провода, через 30 минут звонков во все службы, приехали пожарные потушили возгорание. Огородили место, где лежат провода и уехали. К пожарным, конечно, претензий нет, а службы, которые отвечают за провода и свет в городе, едут до сих пор. Ведь у нас все службы оповещены и предупреждены о штормовом ветре, только они забыли подготовиться... - написали «Курьер. Среда. Бердск» бердчане.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что штормовой ветер повалил огромную ветку у остановки «Березовая» в Микрорайоне. Водители были вынуждены объезжать место. Образовалась небольшая пробка.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что провода и ветки упали. Но считает, что город готов к непогоде, хотя стихия непредсказуема.

- Поступает такая информация в ЕДДС, бригада РЭС работает. Пока проблем нет, - констатировал Захаров, отметив, что серьезных происшествий с падением деревьев и сносом крыш на 18.30 не зафиксировано.

По словам Владимира Захарова, город задолго до экстренного предупреждения готовится в возможным ЧП.
- Вот например, мы срубили больше 1000 тополей, в том числе и в городском парке и около роддома. Это же тоже подготовка? Постепенно Бердск освобождается от аварийных деревьев, высаживаем новые, - рассказал замглавы, отметив, что для всех служб существует отработанный алгоритм действий при получении экстренного предупреждения от МЧС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ведомство предупреждало, что 14 и 15 июля в Новосибирской области будет усиление ветра, грозы, ливни и даже град.

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