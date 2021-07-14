Тайну телефонных переговоров за 40 тыс. рублей продал коммерсант в Новосибирске
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Тайну телефонных переговоров за 40 тыс. рублей продал коммерсант в Новосибирске

7:26:167/14/2021
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Он поручил своему сотруднику, не осведомленному о его преступных действиях, сбыть сведения, содержащие информацию о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента.

Преступление выявили сотрудники ФСБ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом вечером в среду сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело против 30-летнего директора компании по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан).

Как полагает следствие, 17 июля 2020 года директор коммерческого лица, находясь на территории Новосибирска, поручил своему сотруднику, не осведомленному о его преступных действиях, посредством направления письма с использованием почтового сервера и  сети «Интернет» сбыть сведения, содержащие информацию о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента и составляющих его тайну.

-В дальнейшем противоправная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области при передаче подозреваемому денежных средств в размере 40 тыс. рублей за ранее сбытые сведения, содержащие информацию о соединениях абонента, - уточнили в СК.

Вину в совершении преступления фигурант по делу признал в полном объеме. В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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