Больной с коронавирусом покончил с собой в Искитимской горбольнице
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Больной с коронавирусом покончил с собой в Искитимской горбольнице

7:46:567/14/2021Фото: Flickr
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Пациент ранее не собирался уходить добровольно из жизни. Полиция работает на месте происшествия. Ковид меняет психику людей.

В Искитимской больнице пациент решил свести счеты с жизнью

В Искитимской больнице произошло самоубийство.

12 июля около восьми часов вечера было обнаружено тело 48-летнего пациента. Ранее за ним не замечали попыток свести счеты с жизнью и разговоры о смерти он не вел. У мужчины был диагностирован коронавирус.

Сведения о гибели мужчины подтвердили в больнице. Сегодня, 14 июля, во время личной беседы с  "Курьер. Среда. Бердск" информацию подтвердил главврач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов.

- Работают сотрудники полиции, опрашивают медиков. Я стал очевидцем происшествия, как раз принимали кислород на улице, - рассказал Алексей Алексеевич.

Известно, что коронавирус негативно сказывается на психическом состоянии пациента. Дело в том, что инфекция влияет на кровеносную и центральную нервную систему человека. После исследований, проведенных с коронавирусными больными стало ясно, что каждый третий переболевший испытывает нервные и психический расстройства в течение полугода.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 12 июля в Бердской горбольнице пациент сбежал из реанимации и ударил ножницами охранника, который запретил ему выходить покурить на улицу.

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