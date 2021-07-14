Больной с коронавирусом покончил с собой в Искитимской горбольнице

В Искитимской больнице произошло самоубийство.
12 июля около восьми часов вечера было обнаружено тело 48-летнего пациента. Ранее за ним не замечали попыток свести счеты с жизнью и разговоры о смерти он не вел. У мужчины был диагностирован коронавирус.
Сведения о гибели мужчины подтвердили в больнице. Сегодня, 14 июля, во время личной беседы с "Курьер. Среда. Бердск" информацию подтвердил главврач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов.
- Работают сотрудники полиции, опрашивают медиков. Я стал очевидцем происшествия, как раз принимали кислород на улице, - рассказал Алексей Алексеевич.
Известно, что коронавирус негативно сказывается на психическом состоянии пациента. Дело в том, что инфекция влияет на кровеносную и центральную нервную систему человека. После исследований, проведенных с коронавирусными больными стало ясно, что каждый третий переболевший испытывает нервные и психический расстройства в течение полугода.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 12 июля в Бердской горбольнице пациент сбежал из реанимации и ударил ножницами охранника, который запретил ему выходить покурить на улицу.