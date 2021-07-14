Подробности ЧП в центре Новосибирска: Полыхают три строения возле газопровода в штормовой ветер

В Железнодорожном районе Новосибирска произошло возгорание трех строений. Очевидцы сообщают о столбе дыма, поднявшегося над городом.
- Столб черного дыма поднялся над городом из-за пожара в Железнодорожном районе, - пишут очевидцы в паблике АСТ-54.
Сообщение о возгорании на Оренбургской улице поступило в 17 часов от местных жителей, отметили в ГУ МЧС по Новосибирской области. На место прибыли сотрудники службы, которые обнаружили горение надворных построек. Площадь возгорания — 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра и близким расположением магистрального газопровода.
- Сотрудники МЧС России защитили магистральный газопровод и ближайшие соседние частные дома и надворные строения. Для бесперебойной подачи воды проложены пять магистральных линий от ближайших пожарных гидрантов, - отметили в ведомстве.
Спасатели вынесли из гаражей два баллона с газом и два с кислородом. О пострадавших не сообщается. На месте горения работают 61 сотрудник служб полиции горгаза и других специалистов, из которых 49 — из МЧС, и 17 единиц техники, из них 13 — пожарно-спасательная. О причинах и обстоятельствах пожара будет сообщено позже.