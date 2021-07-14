Минтруд: Какая банковская карта нужна для 10 000 рублей в августе на детей от 6 до 18 лет 
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Минтруд: Какая банковская карта нужна для 10 000 рублей в августе на детей от 6 до 18 лет 

8:16:287/14/2021
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Многие родителей уже получили предзаполненные заявления. Их необходимо только проверить. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней.

Пенсионный фонд начнет выплаты 16 августа

Выплату на детей в возрасте от 6 до 18 лет к началу нового учебного года можно будет получить только безналичным способом. Об этом в среду рассказали в Минтруде РФ.

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «МИР», — ответили в ведомстве на вопрос о способе получения выплаты.

Выплаты положены детям, которым 6 лет исполняется до 1 сентября 2021 года, и тем, кому 18 лет исполняется не раньше даты выхода указа, то есть выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

При этом пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе.

«Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу — семья получит деньги. Если, например, 17-летний подросток уже окончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка», — разъяснили в Минтруде РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", право на разовую выплату имеют также семьи с детьми-инвалидами до 23 лет, если они учатся в школе.

Перечисление средств в рамках единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Но родители могут направлять свои заявления с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

По проекту Минцифры и Минтруда многие родителей уже получили предзаполненные заявления. Их необходимо только проверить. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней.

13 июля премьер Михаил Мишустин утвердил постановление о порядке выдачи единовременных выплат по 10 000 рублей семьям с детьми школьного возраста. Планируется потратить из бюджета 170 млрд рублей.

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