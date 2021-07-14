Активистка Слесарева и «пенсионер» Ушаков хотят стать депутатами горсовета Бердска: Последние изменения в списке кандидатов

Новых кандидатов, подавших заявление на участие в выборах депутатов бердского горсовета, назвал избирком вечером 14 июля. Еще одним претендентом от «Партии пенсионеров» стало больше. Кроме того, решила баллотироваться известная общественницы Наталья Слесарева. Она, как и другие новички, обратились с заявлением в ТИК Бердска 13 и 14 июля.
Теперь в списке кандидатов 38 человек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первые «пенсионеры» Коржов и Пирожков сдали документы 13 июля. А в среду претенденты на депутатский мандат получили первые кандидатские удостоверения.
Одномандатный избирательный округ №4
Бродягин Юрий Анатольевич, дата рождения - 19 ноября 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный технический университет", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №6
Гоголь Михаил Владимирович, дата рождения - 26 мая 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровское высшее военное командное училище связи, 1982 г., основное место член Всероссийской политической партии "Единая Россия" самовыдвижение, работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сантехэксплуатация", заместитель директора, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.
Одномандатный избирательный округ №11
Смирнова Татьяна Александровна, дата рождения - 18 июня 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №13
Слесарева Наталья Петровна, дата рождения - 17 марта 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №19
Ушаков Александр Сергеевич, дата рождения - 28 января 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "РУСКИТСОЮЗ ЛК", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск Региональное отделение Политической партии "Партия пенсионеров за социальную справедливость" в Новосибирской области.
Одномандатный избирательный округ №20
Лошкевич Павел Александрович, дата рождения - 14 октября 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 12", начальник технического отдела административно-управленческого персонала, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №23
Ступко Сергей Геннадьевич, дата рождения - 3 ноября 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Управляющая компания "Прогресс", мастер сантехнического участка, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.