Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля 2021
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Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля 2021

9:41:307/14/2021Фото: Pxfuel
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Самолеты будут летать несколько раз в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга с соблюдением всех санитарных требований.

Самолеты будут чаще летать в Европу из Москвы и Санкт-Петербурга

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией обрадовали часть россиян, которые планировали поездки в Европу.

О возобновлении авиаперелетов в Чехию и Францию стало известно сегодня, 14 июля. Татьяна Голикова провела заседание штаба, на котором было решено на взаимных условиях с 24 июля возобновить полеты во Францию и Чехию.

По маршрутам Москва - Париж, Москва - Ницца будут летать самолеты по 4 раза в неделю, в направлении Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца полеты будут проходить по 2 раза в неделю.

Также стало известно что в Прагу из Москвы можно будет долететь 4 раза в неделю на взаимных условиях. Во время перелетов обязательно соблюдать противоэпидемиологические требования.

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