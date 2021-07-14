Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля 2021

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией обрадовали часть россиян, которые планировали поездки в Европу.
О возобновлении авиаперелетов в Чехию и Францию стало известно сегодня, 14 июля. Татьяна Голикова провела заседание штаба, на котором было решено на взаимных условиях с 24 июля возобновить полеты во Францию и Чехию.
По маршрутам Москва - Париж, Москва - Ницца будут летать самолеты по 4 раза в неделю, в направлении Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца полеты будут проходить по 2 раза в неделю.
Также стало известно что в Прагу из Москвы можно будет долететь 4 раза в неделю на взаимных условиях. Во время перелетов обязательно соблюдать противоэпидемиологические требования.