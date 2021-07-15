Яркие картинки на 15 июля День военного эколога и слова признательности мужественным людям
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Яркие картинки на 15 июля День военного эколога и слова признательности мужественным людям

7:30:037/15/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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15 июля отмечается профессиональный праздник День военного эколога.

15 июля - День военного эколога
15 июля - День военного эколога

На чьих плечах глобальные заботы?
Кто никогда не будет без работы?
Кто борется за чистоту природы,
И защищает почву, воздух воду?

Эколог — будет правильный ответ.
Он знает, что Земле наносит вред.
И каждый, кто выбрасывает что-то,
Прибавит им количество работы.

Желаем всем экологам Земли
До каждого сознания достучаться.
Пусть труд приносит явные плоды,
И каждый плод пусть будет плодом счастья.

Желаем всем и каждому из вас:
Всем планам и мечтам осуществиться!
Идеей вам гореть, как и сейчас,
И всем желаньям вашим тоже сбыться.

15 июля - День военного эколога
15 июля - День военного эколога

***

С днем эколога сегодня
Поздравления принимай,
Экологию ты стойко
Береги и охраняй.

Желаю счастья и здоровья,
Успехов в непростом труде,
В работе пусть и жизни личной
Везет всегда-всегда тебе.

***

Планета дышит тяжело,
От нас она давно устала.
Земля ведь организм живой,
Для безобразий места мало.
Растения, животный мир,
А также воздух и водицу —
Всё превратили в страшный тир,
От нас пора освободиться!
Когда такие люди есть...
... экологи — напомним сходу,
Родной планете дарят честь.
У них есть цель — спасти природу!

***

Пускай планета наша будет безопасной,
Один факт этот жизнь всю делает прекрасней.
Заветы ваши чтоб чиновники ценили
Да фильтры на трубу скорей установили.
Рассвет чтоб наш был чистым и чудесным,
А мир — большим, многообразным, интересным.
Вам в вашем деле благородном желаем всяческих удач,
От вас чтоб не укрылось нарушение — прячь не прячь.
К успеху отыскать пути-дорожки,
Работать не спеша и понемножку,
Успехи вам грести огромной ложкой!

***

С Днём эколога! Удачи
Самой яркой и большой,
Пусть решаются задачи
Все с холодной головой.

Станет жизнь ещё прекрасней,
Веселее и бодрей,
Пусть в ней будет только счастье
И полно классных идей!

Источник: pozdravok.ru, scichemical.com

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