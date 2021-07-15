16 июля - День вкусной еды: открытки - ням-ням - очень вкусно!

Вкусно я тебе покушать
Пожелать сейчас хочу.
«Наслаждайся этим блюдом», —
Я на ушко прошепчу.
Аппетит отменным будет
У тебя сейчас пускай,
Не теряй же ни минуты,
Ну-ка, быстро уплетай!
Пускай сегодня прилетит
К тебе огромный аппетит,
Пусть слюнки сладостно текут
При виде самых вкусных блюд!
Желаю каждое мгновение
Ловить от пищи наслаждение,
Пусть будет вкусною всегда
В тарелках на столе еда!
Отложи ты в сторону дела,
Трапезы уже пришла пора.
Давай скорей за стол садись,
Пусть приятным будет аппетит.
Едой прекрасной наслаждайся,
Энергии и сил ты набирайся.
Если кушать с аппетитом,
То на пользу всё пойдёт,
Витамины, как магнитом,
Организм твой приберёт!
И тебе я пожелаю
Удовольствия в еде,
Чтобы трапеза любая
Благодать несла везде!
Пусть аппетит будет хорошим,
А настроение пригожим,
Покушай вкусно, отдохни,
И сил побольше накопи!
Поправь здоровье, витамины,
Иммунитет для всей картины,
Чтобы была внутри защита —
Приятного лишь аппетита!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru