16 июля - День вкусной еды: открытки - ням-ням - очень вкусно!
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16 июля - День вкусной еды: открытки - ням-ням - очень вкусно!

6:45:337/15/2021Фото: bipbap.ru
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Ароматный и вкусный праздник отмечается 16 июля - День вкусной еды.

День вкусной еды

Вкусно я тебе покушать
Пожелать сейчас хочу.
«Наслаждайся этим блюдом», —
Я на ушко прошепчу.

Аппетит отменным будет
У тебя сейчас пускай,
Не теряй же ни минуты,
Ну-ка, быстро уплетай!

День вкусной еды

Пускай сегодня прилетит
К тебе огромный аппетит,
Пусть слюнки сладостно текут
При виде самых вкусных блюд!

Желаю каждое мгновение
Ловить от пищи наслаждение,
Пусть будет вкусною всегда
В тарелках на столе еда!

День вкусной еды

Отложи ты в сторону дела,
Трапезы уже пришла пора.
Давай скорей за стол садись,
Пусть приятным будет аппетит.
Едой прекрасной наслаждайся,
Энергии и сил ты набирайся.

День вкусной еды

Если кушать с аппетитом,
То на пользу всё пойдёт,
Витамины, как магнитом,
Организм твой приберёт!

И тебе я пожелаю
Удовольствия в еде,
Чтобы трапеза любая
Благодать несла везде!

День вкусной еды

Пусть аппетит будет хорошим,
А настроение пригожим,
Покушай вкусно, отдохни,
И сил побольше накопи!

Поправь здоровье, витамины,
Иммунитет для всей картины,
Чтобы была внутри защита —
Приятного лишь аппетита!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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