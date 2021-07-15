Картинки и яркие стихи на День арбитражного управляющего 17 июля

Арбитражный управляющий,
Отлично свое дело знающий,
Тебя от сердца поздравляю,
В профессиональный день желаю,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть сбудутся мечты твои!
Пусть радость льется через край,
С улыбкой каждый день встречай!
Ты сильный и смелый человек,
Берешь ситуацию в руки.
Ответственность — твой конек,
Любого возьмешь на поруки.
И пожелать в твой день хочу:
Побольше опыта набраться,
Чтобы смог с любой задачей,
Ты прекрасно управляться.
Хочу еще в твой день желать
Я — много оптимизма,
На все невзгоды — наплевать,
Поменьше педантизма!
Арбитражный управляющий —
ты очень нужный человек!
Ты нужен чтобы гражданам
всегда жилось без бед.
Сегодня профессиональный день твой
И хотим тебе пожелать
Не быть обиженным судьбой
И всегда во всем успевать.
Чтоб удавались все дела,
Не приходила в дом беда.
Чтоб ты был счастлив и семья
Тебя любила и ждала
С такой работы непростой,
Где нужно думать головой.
Ещё раз поздравляем с твоим днем.
Желаем кучу денег
И шофера за рулем!
«Я управлюсь с этим делом
Быстро, с толком, очень смело!» —
Так вам скажет арбитражник,
Ваших дел удачи стражник.
Мы ему желаем в праздник
Счастья целый медный тазик,
И удачи полный ковш,
Чтоб был каждый день хорош!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru