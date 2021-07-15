Картинки и яркие стихи на День арбитражного управляющего 17 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Картинки и яркие стихи на День арбитражного управляющего 17 июля

2:30:447/15/2021Фото: bipbap.ru
0

Арбитражный управляющий — ты очень нужный человек! Ты нужен чтобы гражданам всегда жилось без бед.

День арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий,
Отлично свое дело знающий,
Тебя от сердца поздравляю,
В профессиональный день желаю,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть сбудутся мечты твои!
Пусть радость льется через край,
С улыбкой каждый день встречай!

День арбитражного управляющего

Ты сильный и смелый человек,
Берешь ситуацию в руки.
Ответственность — твой конек,
Любого возьмешь на поруки.

И пожелать в твой день хочу:
Побольше опыта набраться,
Чтобы смог с любой задачей,
Ты прекрасно управляться.

Хочу еще в твой день желать
Я — много оптимизма,
На все невзгоды — наплевать,
Поменьше педантизма!

День арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий —
ты очень нужный человек!
Ты нужен чтобы гражданам
всегда жилось без бед.
Сегодня профессиональный день твой
И хотим тебе пожелать
Не быть обиженным судьбой
И всегда во всем успевать.
Чтоб удавались все дела,
Не приходила в дом беда.
Чтоб ты был счастлив и семья
Тебя любила и ждала
С такой работы непростой,
Где нужно думать головой.
Ещё раз поздравляем с твоим днем.
Желаем кучу денег
И шофера за рулем!

День арбитражного управляющего

«Я управлюсь с этим делом
Быстро, с толком, очень смело!» —
Так вам скажет арбитражник,
Ваших дел удачи стражник.

Мы ему желаем в праздник
Счастья целый медный тазик,
И удачи полный ковш,
Чтоб был каждый день хорош!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

У нее остались 3 детей: Елена Мормоль погибла у всех на глазах
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Максакова в купальнике поразила поклонников
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень арбитражного управляющего
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Картинки и яркие стихи на День арбитражного управляющего 17 июля
2:30:44 7/15/2021
Картинки и яркие стихи на День арбитражного управляющего 17 июля
Кто такой Федерико Феллини?
2:00:46 7/15/2021
Кто такой Федерико Феллини?
Сколько держится иммунитет после прививки от коронавируса?
1:00:43 7/15/2021
Сколько держится иммунитет после прививки от коронавируса?
Шесть критериев, что именно это ваша любовь
12:30:05 7/15/2021
Шесть критериев, что именно это ваша любовь
Мама дала имя на счастье: Список волшебных имен для первого ребенка
11:20:11 7/14/2021
Мама дала имя на счастье: Список волшебных имен для первого ребенка
Врачи рассказали о самочувствии попавшего в больницу с коронавирусом Михаила Боярского
11:07:21 7/14/2021
Врачи рассказали о самочувствии попавшего в больницу с коронавирусом Михаила Боярского
Зарплатой в 30 тыс. рублей возмутился Миронов: "Доходы растут только у самых богатых"
10:58:53 7/14/2021
Зарплатой в 30 тыс. рублей возмутился Миронов: "Доходы растут только у самых богатых"
Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко
10:33:42 7/14/2021
Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко
Благоприятные и неблагоприятные даты для засолки огурцов в июле 2021 года
10:20:09 7/14/2021
Благоприятные и неблагоприятные даты для засолки огурцов в июле 2021 года
Блогер Бил за массовое ДТП с пострадавшими будет ходить пешком, если сможет выйти из дома. Что решил суд?
10:15:41 7/14/2021
Блогер Бил за массовое ДТП с пострадавшими будет ходить пешком, если сможет выйти из дома. Что решил суд?