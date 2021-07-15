Веселые картинки и стишки на 23 июля - День дачника-2021:

В твоем хозяйстве сад, это не огород,
Тут соком налит каждый плод,
Пусть несет тебе работа твоя здоровье,
За то, что к природе ты всегда с любовью!
Пусть будет больше интересных выходных,
И праздников веселых, вот таких,
И пусть расцветут деревья опять,
Чтоб по осени плоды тебе свои отдать!
Солнце на горизонте показалось едва,
Садовод на работу идет, засучив рукава,
И будет лопатой работать, розы сажать,
И у яблонек верхушки подстригать.
По весне в его дивный, красивый сад,
Говорливые друзья обязательно прилетят,
Потом дожди весенние зашумят,
А к осени дары нам принесет прекрасный сад!
Садовод! Тебе желаем кладовку полную иметь,
По сезону урожай собрать успеть,
Чтоб труды твои с избытком окупались,
Чтобы вовремя ягоды с кустов собрались!
Чтобы сад ты к осени в порядок привел,
Чтобы за работой время в радости провел,
А еще, желаем тебе в саду не уставать,
И соседям яблоки и виноград раздавать!
С днем садовода, садовый работник!
Каждый день у тебя, словно субботник!
Трудишься в саду ты с утра и дотемна,
Ведь преследует тебя цель одна!
Заполнить нужно кладовку тебе до потолка,
Чтоб было сытно зимой наверняка,
Чтоб успеть закатать вишневое варенье,
Чтоб всего вдоволь – и маринада, и солений!
Источник: pozdravik.ru, proprikol.ru