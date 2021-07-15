На постоянную работу в компанию "Продсиб" в Бердске требуются
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На постоянную работу в компанию "Продсиб" в Бердске требуются

8:57:257/15/2021Фото: "Продсиб"
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Работа кассира, продавца, пекаря, грузчика. и много других.

"Продсиб"
В компанию "Продсиб" в Бердске требуются

На постоянную работу требуются:
- Кассир
- Продавец
- Пекарь
- Формовщик изделий из теста
- Грузчик
- Кладовщик
- Маркетолог
- Упаковщик готовой продукции
- Оператор ПЭВМ (1С)

Для работы в технической службе требуются:
- Начальник строительного участка (опыт работы)
- Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
- Специалист по ремонту технологического оборудования
- Специалист по охране труда

На пищевое производство требуются:
- Формовщик изделий из теста
- Упаковщик готовой продукции
- Изготовитель мясных полуфабрикатов
- Повар
- Пекарь
- Уборщик помещений

г.Бердск, ул.Первомайская 10А,
e-mail: rabota@prodsib.com
тел. 8-923-240-45-25, 8-923-053-12-79

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