День русской лени: необычные авторские картинки на праздник 15 июля

Каждый из нас лентяй – или надеется стать им.
Сэмюэл Джонсон
Если ты ленив и упорен, ты непременно чего-нибудь добьешься.
Жорж Фейдо
Лентяй: человек, который не делает вид, что работает.
Альфонс Алле
15 июля отмечается праздник тех, кто любит полениться, День русской лени.
Каждый из нас лентяй – или надеется стать им.
Сэмюэл Джонсон
Если ты ленив и упорен, ты непременно чего-нибудь добьешься.
Жорж Фейдо
Лентяй: человек, который не делает вид, что работает.
Альфонс Алле
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