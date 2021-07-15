День русской лени: необычные авторские картинки на праздник 15 июля
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День русской лени: необычные авторские картинки на праздник 15 июля

9:36:567/15/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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15 июля отмечается праздник тех, кто любит полениться, День русской лени.

15 июля - День русской лени
15 июля - День русской лени

Каждый из нас лентяй – или надеется стать им.

Сэмюэл Джонсон

15 июля - День русской лени
15 июля - День русской лени

Если ты ленив и упорен, ты непременно чего-нибудь добьешься.

Жорж Фейдо

15 июля - День русской лени
15 июля - День русской лени

Лентяй: человек, который не делает вид, что работает.

Альфонс Алле

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